Dolor o gloria para el Real Zaragoza en Girona, acuciado y obligado a puntuar

El Real Zaragoza es ahora tercero en la clasificación tras la victoria de ayer del Huesca en El Alcoraz (1-0) ante la U.D. Las Palmas. Pero le falta jugar su trascendental partido de este viernes en Montilivi frente al Girona a las 19,30 horas (a partir de las 19 horas en COPE+ZGZ, en el 88.5 FM y en cope.es/zaragoza). Por tanto, aunque el sentimiento del zaragocismo es de profunda desazón en estos momentos, lo cierto es que los de Víctor Fernández (a diferencia de los oscenses, pese a lo que diga la tabla a esta hora) siguen dependiendo de sí mismos para lograr el ascenso directo. E incluso la victoria les daría el lideraro.

De ahí la importancia y el dramatismo del partido de Montilivi. De él, el conjunto aragonés puede salir como líder o fuera ya de los puestos de ascenso directo. Por eso, es obligado ganar al Girona. Y para ello, habrá que repetir por tercera vez consecutiva la machada de ganar fuera lo que se ha perdido en casa. Así ha sucedido ya dos veces, en Lugo y en Almendralejo.

Pero el Girona no es un equipo en puestos de descenso como los anteriores. Es verdad que no está haciendo una temporada acorde con la calidad y el coste de su plantilla, pero precisamente por eso ha cambiado de entrenador y, frente al Real Zaragoza, se sentará en el banquillo local el almeriense Francisco, tras la destitución de Pep Lluís Martí. Más motivador que sus predecesores en el cargo, a pesar de estar recién llegado, su presencia se convierte en un hándicap más para el equipo aragonés.

Para afrontar este encuentro, en un escenario que no se le da mal al Real Zaragoza (inolvidable el 1-4 de la promoción de 2015), Víctor Fernández, que tiene las bajas por sanción de Eguaras y El Yamiq, ha convocado a 23 jugadores, que viajan en el día en vuelo chárter hasta la capital gerundense: Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Juan Carlos Azón, Carlos Vigaray, Daniel Torres, Miguel Linares, André Pereira, Alberto Soro, Javi Puado, James Igbekeme, Raúl Guti, Álex Blanco, Carlos Nieto, Pichu Atienza, Jorge Franco 'Burgui', Alberto Zapater, Julián Delmás, Shinji Kagawa, Luis Suárez, Enrique Clemente, Alejandro Francés, Jannick Buyla y Marcos Baselga.

Aunque hay otras opciones menos naturales, Enrique Clemente parece el principal candidato para suplir la baja de El Yamiq en el centro de la defensa (recordemos que Guitián está lesionado). E Igbekeme sería el sustituto del también sancionado Eguaras en el centro del campo. Al margen de esos dos cambios obligados, también tienen todas las posibilidades de volver a la titularidad después de sus lesiones Vigaray en el lateral derecho y Puado (que ya jugó los últimos veinte minutos frente al Huesca) en el ataque.

El árbitro que dirigirá el encuentro es el andaluz Luis Mario Milla Alvendiz, en tanto que el encargado del VAR será el vasco Iñaki Vicandi Garrido, en una semana marcada por la polémica por la concesión el lunes del gol del Huesca tras una falta de Pulido a Puado ante la que el VAR se desentendió.



El entrenador zaragocista, Víctor Fernández, que esta vez sí es quien ha hecho las declaraciones previas al partido (en las últimas jornadas lo había hecho su segundo, José Luis Rodriguez Loreto), admitía que, a pesar de que el vestuario está dolido por la derrota frente al Huesca, está convencido de que sus jugadores volverán a levantarse: “Es innegable que han sido días difíciles porque perdimos de la forma más cruel: en el último segundo, después de haber hecho un partido donde, sobre todo en segundo tiempo, fuimos superiores a ellos. Cuesta un poco más recuperar ese espíritu, pero lo hemos conseguido. Estamos acostumbrados a recibir golpes fuertes y levantarnos; y espero que mañana en Girona no sea la excepción”.

El técnico ha destacado el nivel del equipo a domicilio, que intentará mantener para batir al Girona en su estadio, aunque siendo consciente de la complejidad que entrañará el choque en Montilivi: “Los antecedentes son buenos, hemos hecho una temporada bastante regular como visitantes. El rival es muy duro y complicado, construido para ser campeón, y nos va a exigir lo mejor de nosotros mismos para poder sacarlo adelante. Ojalá que continúe esa dinámica del equipo a domicilio”.

Por último, Fernández ha señalado que es vital que la ilusión por lograr el sueño del ascenso siga intacta para continuar recorriendo el camino que iniciaron en el principio de la temporada y culminarlo de la mejor forma posible: “Nosotros no podemos perder la ilusión, sabemos cuál es el camino y estamos en una posición de privilegio que habríamos firmado hace meses. La afición es consciente de que somos un equipo que no se va a rendir y de que no nos vamos a apartar del camino. Es fundamental seguir conservando la ilusión por alcanzar nuestro sueño”.