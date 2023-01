Cordero: "Cuando te llama el Real Zaragoza se te pone la piel de gallina"

Juan Carlos Cordero, ha sido presentado ya como nuevo director deportivo del Real Zaragoza. En su puesta de largo, en la que ha estado acompañado por el director general de la entidad, Raúl Sanllehí, ha señalado que está "satisfecho" de haber recalado en el conjunto aragonés porque "cuando te llama el Real Zaragoza se te pone la piel de gallina y quieres estar en uno de los mejores equipos de España".

En lo ya estrictamente deportivo, ha sido claro sobre lo que van a ser sus objetivos: "Esto va de sacar resultados y de rendimiento. Vamos a intentar hacer un equipo lo suficientemente competitivo para que todo el mundo esté contento". Eso sí, el cartagenero asume la herencia de una plantilla ya confeccionada.

Eso sí, en el mercado de invierno, que ya ha comenzado, intentará mejorar lo que hay en función de la disponibilidad económica del club y de las salidas que se puedan producir porque en la actualidad el cupo de fichas está cubierto. "Los jugadores que nos va a llevar adelante son los que están. Hay que confiar en ellos y en el entrenador", ha asegurado.

Sobre este aspecto ha indicado que había puesto encima de la mesa el pensamiento y que ahora había que ejecutarlo: "Hay que intentar acelerar las salidas porque, si no, no puede haber entradas pero una cosa es lo que nos gustaría y otra la realidad". A este respecto ha añadido que el mercado está "muy complicado" porque no todos los jugadores que se pretenden fichar van a poder llegar al conjunto 'blanquillo' por su situación y por el control financiero.

Una vez terminado el mercado invernal, Cordero comenzará a planificar la próxima temporada. Esto no quiere decir que la actual situación del equipo, más cerca del descenso que de los puestos de Promoción, suponga que haya que descartar la lucha por el ascenso.

LA PRIMERA OPCIÓN

El director general del Real Zaragoza, Raúl Sanllehí, ha declarado que la contratación del nuevo director deportivo del club era la primera de todas las opciones que había barajado: "De casi treinta opciones que teníamos hemos logrado la primera opción, que era Cordero, por lo que estoy muy satisfecho. Tengo una gran alegría y satisfacción porque creo que tenemos al candidato ideal para llegar al nuevo nivel al que queremos llevar al Real Zaragoza y tenerle es una tranquilidad", ha destacado en la presentación del director deportivo.

Sanllehí ha explicado que el hecho de que tantos candidatos se hubieran ofrecido demostraba "lo atractivo del club" y que no habían querido volverse locos por la urgencia para encontrar "el candidato ideal", que era Juan Carlos Cordero. El director general ha destacado la relevancia que tiene que tener dentro del concepto de club el papel del director deportivo, "tanto en lo estratégico como en lo táctico".



"Tiene que conocer el club por dentro, la cantera y el mercado y todos estos requisitos Juan Carlos los cumple con creces, por lo que estoy muy satisfecho con su contratación", ha apuntado.