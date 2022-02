¿Cómo han sido los casi ocho años de Lapetra al frente del Real Zaragoza?

Ya lo adelantaba COPE Zaragoza. El Real Zaragoza está a un paso de cambiar de manos. Un nuevo propietario (Jorge Mas) tiene ya todo prácticamente hecho para ser el nuevo propietario del club blanquillo. Antes, por supuesto, es importante conseguir la salvación matemática cuanto antes.

Llegados a este punto: ¿cómo ha sido el paso de la Fundación 2032 por el equipo aragonés? Una Fundación que estaba presidida, hasta este pasado fin de semana, por Christian Lapetra, pero que este domingo, como venimos contando, presentó su dimisión irrevocable.

Christian Lapetra formaliza en una carta al consejo su renuncia como presidente del Real Zaragoza Yarza, en COPE: "Con él se han cruzado líneas rojas, amenazas a su familia e intentos de agresión. No todo vale. Christian nos ha dado mucho, pero es humano y tiene sus límites" ZARAGOZA 20 feb 2022 - 14:01

Desembarcaron en el mes de julio de 2014 y, prácticamente con lo puesto, afrontaron una temporada que apuntaba a que iba a ser muy dura. Y para prueba estas declaraciones de Víctor Muñoz en pretemporada, cuando el Real Zaragoza estuvo al borde de su desaparición.

Una plantilla que debutó en el mes de agosto con un meritorio empate a cero ante el Recreativo de Huelva. Fue el debut de jugadores como Pedro, Cabrera, Óscar Whalley o Jesús Vallejo, actualmente en el Real Madrid. Posteriormente llegarían los Borja Bastón y William José. No fue un año fácil, Muñoz fue destituido en el mes de noviembre y llegó un gran desconocido para la afición: Ranko Popovic.

Tuvo sus seguidores y sus detractores y lo cierto es que finalmente consiguió meter al equipo en Play Off en la sexta posición. Pero en la primera ronda, el Girona ganaba el partido de ida en La Romareda por 0-3 y todo parecía terminado... Hasta el partido de vuelta. El Zaragoza se clasificaba para la final tras vencer 1-4 en Montilivi. Así contó esas horas previas Aragón Televisión...

Aquella final se jugaría ante Las Palmas y se ganaría 3-1 en la ida, pero en la vuelta el conjunto de las islas ganaía por 0-2 dejando al Real Zaragoza a 7 minutos de regresar a Primera División.

BOCHORNO EN PALAMÓS

Segunda temporada de la Fundación, hablamos de la 2016/2017. La Fundación continuaba con su gestión y lograba que jugadores importantes continuasen visitiendo la camiseta blanquilla. Los que llegan, nombres como Ángel, Ortuño, Hinestroza, Iza, Erik Morán, Diamanka o Manu Herrera. Otros que lo hicieron en invierno: Guitián o Culio, que había ascendido el año anterior con Las Palmas...

Una curiosidad: Guitián fue presentado a la vez que Culio y años después, cuando el central volviera a ser fichado por el Real Zaragoza, volvería a ser objetivo de una pitada incluso mayor que la que recibió el argentino. ¿Por qué? Pues por lo que ocurrió esta temporada en la que nos encontrábamos.

Popovic fue destituido, llegó Lluis Carreras, y en la última jornada el conjunto blanquillo dependía de sí mismo para terminar en Play Off. La cita era ante la Llagostera, descendida a Segunda B, pero el Zaragoza no solo no fue capaz de ganar sino que, además, caía por 6-2 en uno de los momentos más sonrojantes de la historia reciente del club.

AÑO DE TRES TÉCNICOS

Nueva temporada, tras el bochorno de Palamós, Lluis Carreras no continuó como entrenador y, además, se depuró bastante el vestuario. En esa época estaba como Director Deportivo Narciso Juliá. Pero, lejos de los cursos anteriores, fue año de tres entrenadores, lo cual en el fútbol es sinónimo de tragedia.

Comenzó Luis Milla, le cogió el testigo Raúl Agné y terminó salvando al equipo, aunque sin grandes alardes, un hombre de la casa como César Lainez. Fue el curso de los regresos de Zapater y Cani. Más de 5.000 personas recibieron al ejeano de nuevo. De los fichajes de Dongou, Bagnack, Jesús Valentin, Xumetra o Rolf Feltcher.

El año que se retomó el derbi aragonés que se saldaba con un 1-0 en el choque de ida en La Romareda y con un 2-3, bajo la intensa lluvia, en El Alcoraz. Y el año de otra decepción más, porque el Zaragoza terminaba el curso decimosexto y ni olía el Play Off. La salvación, por cierto, se conseguía con un empate ante el Girona, al que le valía para terminar segundo y subir a Primera División.

OTRO ASCENSO FALLIDO

Volvemos a cambiar de temporada y, todavía, el Real Zaragoza no había logrado el retorno a Primera. Sí cambió la dirección deportiva en la anterior campaña y sustituyó a Juliá por Lalo Arantegui. Nos ponemos en situación. Temporada 2017-2018. Su gran apuesta es Natxo González. Viene de mantener al Reus en Segunda. Junto a él, jugadores con muy buen pie: Eguaras, Borja Iglesias, Febas o la llegada de un tal Cristian Álvarez. Una temporada que no arrancaba ni muchos menos bien.

De hecho, González recibió en diciembre la confianza que otros no tuvieron y se mantuvo en el puesto, cosa que salió bien ya que logró encadenar hasta una racha de 7 partidos sin perder. Terminó tercero. Sin embargo, en el Playoff caería en primera ronda ante el Numancia. El autor del gol, ironías de la vida, un ex zaragocista.

Era la despedida de Borja Iglesias y de una de las mejores oportunidades que tenía el conjunto blanquillo para regresar a la élite. Natxo González, además, cerró su marcha al Deportivo de la Coruña antes de iniciarse ese Play Off, por lo que su mala praxis también pudo influir en el vestuario.

DEL DRAMA A LA ESPERANZA

Nos metemos ya en la temporada 2018-2019. La de la vida después de Borja Iglesias. La de la llegada de James Igbekeme, Marc Gual o Álvaro Vázquez. La que debía ser la de la consolidación de Pombo. O la de la continuidad de Papu. Pero lo cierto es que fue un año de tres entrenadores.

Comenzó Idiakez, al que sentenció el Tenerife. Le tomó el relevó un Lucas Alcaraz que pasó con más pena que gloria. Y terminó asumiendo el mando, en diciembre, una leyenda viva del zaragocismo: Víctor Fernández.

Costó, pero salvó al equipo después de imprimirle un carácter diferente. La duda estaba en si seguiría la siguiente temporada, la 2019-2020. Finalmente fue un sí y, de hecho, la campaña de abonados del Zaragoza se llamó 'Me puede el corazón'.

EL COVID LIQUIDÓ EL SUEÑO

Víctor asumía el mando y, después de mucho tiempo se engranaba un proyecto ilusionante. Seguían jugadores como Cristian, Eguaras o Guti. Y llegaban nuevos jugadores como Luis Suárez, Puado, tras la baja de Dwamena o el que llenó de gente La Romareda en su presentación: Shingi Kagawa.

Con la batuta de Víctor Fernández el Real Zaragoza estaba más encaminado que nunca hacia la Primera División. De hecho, el 6 de marzo, tras ganar al Málaga, 0-1, los blanquillos eran segundos, a un punto del líder y con una ventaja de 5 sobre el Almería. Pero entonces, llegó el COVID-19, la pandemia, el confinamiento y la suspensión del fútbol.

La competición se reanudaría en el mes de junio, sin público en las gradas, y el Real Zaragoza ya no sería ni sombra de lo que fue antes de la pandemia. Dinamitó su ventaja, terminó tercero y en el Play Off sería eliminado por el Elche de Pacheta con gol de Nino, que marcaría en el partido de vuelta en La Romareda.

FUTURO INCIERTO

El curso pasado, llegamos ya al presente, volvió a ser un año largo, de tres entrenadores, con Baraja, Iván Martínez y JIM, como inquilinos del banquillo. Este último lograría la salvación dejando al equipo decimoquinto, en el año que supondría la salida de Lalo Arantegui, sin haber cumplido su objetivo pero habiéndose quedado a las puertas hasta en dos ocasiones, mientras que llegaba Miguel Torrecilla. Ahora ha renunciado Cristian Lapetra, en lo que parece ya el final de la Fundación 2032, con la salvación todavía sin conseguir.

