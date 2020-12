El Casademont Zaragoza vuelve a las andadas y cae con claridad en Santiago ante Obradoiro (102-91)

El Casademont Zaragoza, muy desdibujado esta vez, fue derrotado este domingo con claridad en Santiago de Compostela frente a un Monbus Obradoiro que fue superior en todo momento (102-91). Pese a que el conjunto de Sergio Hernández lo intentó en el último cuarto, ya era demasiado tarde. Los gallegos llevaban controlado el partido desde el inicio ante la pasividad defensiva del equipo aragonés y el acierto de Kassius Robertson, que dinamitó definitivamente el encuentro en el tercer cuarto.

El partido empezó con ritmo alto por parte local, con Cohen y Bray a golpe de triple y Brussino cargándose pronto de faltas, porque en dos minutos sumó dos el argentino y Hernández le dio chance a Ennis. Hlinason sumaba por dentro y Robertson de 3, como Barreiro, en su tierra, para empatar a 8 con alta efectividad de ambos bloques. Dylan puso el 10-11 desde 7 metros y el islandés superaba a Birutis y Obradoiro rentabilizó el acierto en el triple para un 8-0 de parcial, al que sucedió un tiempo muerto de Casademont Zaragoza en el que Hernández se quejaba de los rebotes de ataque y la progresión del marcador encajado. Thompson rotó al 5, dejando a Ennis y Barreiro, tras la antideportiva de Down, la recuperación de puntos antes del 28-23 con el triple sobre la bocina de Robertson.



Obradoiro hacía gala de su efectividad en triples para el 33-23. Apareció en pista Benzing para sumar, como Beliauskhas en los locales, pero el acierto en los triples de los gallegos abrió brecha hasta el 39-25, con dos seguidos de Czerapowicz, que cortó Ennis para seguir remando porque el porcentaje de triples rojillos no alcanzaba para igualar. Pese a todo, el cuadro aragonés seguía recortando y se colocó a 6, con un 39-33. Casademont Zaragoza no estaba ni acertado en tiro ni cómodo en la pista, con los dos pívots con 2 faltas y cerrando en desventaja el parcial al descanso,47-37, con 8 aciertos de 12 intentos en los triples de Obradoiro.

Tras el descanso, de salida, Brussino regresó a cancha pero Monbus Obradoiro veía la ocasión de liquidar el partido con un 11-0 (58-39). El técnico rojillo pidió buscar al alero argentino, pero Robertson seguía su carrera anotadora de triples. A campo abierto y una zona 2-2-1 y pasar a individual no acababa de parar la anotación gallega. Ennis tiraba de individualidad para acercarse a los diez puntos de distancia. El bloque gallego estaba desatado en efectividad y nada de lo que proponía Casademont Zaragoza le salía en un contexto así, castigados los rojillos en la anotación tras pérdida para cerrar 85-61 al final del tercer cuarto.

Reaccionó Casademont Zaragoza en el último cuarto, para recortar diferencias con todas las opciones, incluso con Aleix Font regresando a la que fue su cancha. Vencida la racha local, con 91-70 Hernández paró el choque para buscar cambios en el juego. Pozas cayó lesionado cuando los aragoneses recortaban diferencias con lanzamientos de 2, o en el triple como Sulaimon. Moncho Fernández paró el partido e hizo rotaciones, en plena evolución anotadora de Casademont Zaragoza, con Sulaimon y Barreiro al frente, casi alcanzando el milagro de la remontada hasta cerrar el choque con su mejor cuarto (17-30), a pesar del marcador final (102-91).



Monbus Obradoiro 102: Pozas (3), Robertson (37), Muñoz (10), Cohen (9), Birutis (19) -cinco inicial- Oliver (2), Beliauskas (2), Enoch (11), Daum (-), Czerapowicz (9), Suárez (-).

Casademont Zaragoza 91: Bray (14), Sulaimon (12), Brussino (3), Barreiro (19), Hlinason (4) -cinco inicial- Font (2), Benzing (4), Ennis (29), Thompson (4), García (-).

Al final del encuentro, el entrenador del conjunto aragonés, Sergio El Oveja Hernández, se mostraba disgustado con la actuación de sus hombres en Santiago y solo salvaba el arranque de orgullo del último cuarto. Pese al gran acierto de Monbus Obradoiro, el argentino achacaba gran parte de su enfado a que el equipo no haya sido fiel a su idea y filosofía: “A veces cuando en un partido un equipo en 25 minutos te saca 30 puntos es difícil hacer un análisis, sobre todo del lado del perdedor. No quiero quitarle méritos a Obradoiro que, obviamente, los tuvo y muchos, pero sí es normal que yo me fije en los errores nuestros. Veníamos con una idea y no la pudimos implementar en los 40 minutos de juego. Lo del final es propio de un equipo que tiene orgullo digno de que quiere competir hasta el último momento, que está avergonzado pero que no estaba planificado”.

Según El Oveja Hernández, “se enfrentaban el equipo con más posesiones de la Liga, como es el nuestro, contra el de menos como es Obradoiro. La idea era desgastarlos, presionarles en la salida de balón, quitarles segundos de posesión, para tratar de que en los finales de posesión sacar ventaja con los cambios defensivos y no lo hicimos en ningún momento. No se puede hablar de suerte, es un día que estás inspirado, porque eso no lo metes ni en el entrenamiento. Se aprovecharon de nuestra debilidad defensiva, de nuestra desconcentración y se juntan los grandes aciertos de Obradoiro, un equipo que jugó muy bien al basket, muy necesitado de ganar, con nosotros que no fuimos lo que queremos ser y eso es lo que más duele. Perder está dentro de las posibilidades, pero perder nuestra línea, a estas alturas del proceso, es algo que no debería producirse. Tendríamos que ganar o perder, pero siempre con nuestra filosofía de juego”.