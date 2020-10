El Casademont Zaragoza toca fondo ante el Unicaja, que arrasó en el Príncipe Felipe (63-92)

El Unicaja de Málaga arrasó al Casademont Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe gracias a un espectacular tercer cuarto (8-21) y confirmó su solidez a domicilio esta temporada, con cuatro victorias como visitante en cinco encuentros. En el día del retorno de Jaime Fernández, Waczynski (con 19 puntos) y Francis Alonso (16) lideraron la victoria andaluza con sus triples. Los aragoneses, por el contrario, tocaron fondo en un partido lamentable, el peor de lo que llevamos de temporada.

El Casademont protagonizó un buen inicio de encuentro gracias a una buena labor defensiva, pero poco a poco el conjunto malagueño fue poniéndose al mismo nivel en intensidad atrás y dio la vuelta al marcador (10-13) en el minuto 7 gracias al acierto de Francis Alonso, con dos triples, para llegar al final del primer parcial con 13-19.

Aunque el conjunto "rojillo" fue capaz de recuperar el mando a poco de comenzado el segundo cuarto, Darío Brizuela provocó desajustes en la defensa del equipo local dadas las ayudas que tenía que hacer y, aunque el donostiarra no anotó, disparó a los suyos nuevamente hasta los seis puntos. Sin embargo, la inconsistencia de unos y otros propició que al descanso prevaleciera la máxima igualdad (37-37).

El desastroso regreso de vestuarios del equipo local, propiciado por la intensa defensa del conjunto de Luis Casimiro primero, y por la precipitación, prisas y el desánimo de un equipo muy tocado, después, significó un aplastante 3-20 en los primeros ochos minutos que disparó la ventaja del Unicaja hasta los 17 puntos (40-57).

A partir de ahí, el partido fue cuesta abajo para el equipo andaluz y al contrario para un conjunto rojillo cabizbajo y desmoralizado que intentó remontar a impulsos, pero que se topó con la solidez de su rival, que acabó siendo un rodillo y destrozando a los de Diego Ocampo.

Casademont Zaragoza 63 (13+24+8+18): San Miguel (-), Ennis (7), Brussino (8), Barreiro (7), Thompson (14) -cinco inicial- Seeley (3), Javi García (-), Rupnik (8), Benzing (3), Konaté (5) y Hlinason (8).

Unicaja Málaga 92 (19+18+21+34): Alberto Díaz (2), Francis Alonso (16), Bouteille (10), Deon Thompson (11), Guerrero (6) -cinco inicial- Waczynski (19), Carlos Suárez (-), Brizuela (7), Jaime Fernández (1), Abromaitis (12), Gerun (8) y Nzosa (-).

Árbitros: Peruga, Padrós y Merino. Excluyeron a Benzing (m.35)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de Liga ACB, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a puerta cerrada.

Tras el partido, el entrenador del Casademont Zaragoza, Diego Ocampo, se mostró francamente disgustado por la segunda parte de su equipo en la derrota frente a Unicaja en el pabellón Príncipe Felipe. Por ello, el técnico gallego demanda más trabajo y, sobre todo, reflexión y reacción ante la llegada de un nuevo compromiso el domingo: “Dividiría el análisis en dos partes. En la primera hemos competido bastante bien, defendiendo bien las situaciones de los jugadores exteriores, con cierta movilidad en el juego, pasando bien el balón, con falta de acierto y demasiadas pérdidas, pero compitiendo bien. Sin embargo, la salida en el tercer cuarto está muy mal. Tú puedes fallar, perder balones, una falta en ataque, pero lo que no podemos hacer es rendirnos. No nos lo podemos permitir porque representamos a un club histórico, pero es que es igual para quién juegues, no nos podemos permitir rendirnos. Que te estén metiendo y que estés lejos del jugador que tiene el balón, que no reboteemos, que no corramos, que no seamos capaces de recibir cuando se meten en líneas de pase, eso según mi punto de vista es rendirse. Eso no lo podemos permitir y yo no lo voy a permitir. El que no haga esto no podrá jugar en este equipo. Podemos fallar, todos podemos fallar somos humanos, pero lo primero que hay que hacer es trabajar al máximo. Y esto, cuando las cosas han ido mal, no lo hemos hecho. Debemos reflexionar y reaccionar”.

Por su parte, Dylan Ennis señalaba que “ha sido un partido muy igualado hasta el descanso, pero el tercer cuarto, con Unicaja jugando con mayor intensidad y agresividad, ha hecho daño al equipo. No nos podemos comer demasiado la cabeza porque el domingo hay otro encuentro contra Andorra, un equipo muy bueno y que juega especialmente bien en casa. Debemos estar juntos para sumar lo antes posible y tratar de sacar la situación adelante”.