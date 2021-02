Casademont Zaragoza recupera ante Estudiantes la senda de los triunfos con más sufrimiento que acierto (73-79)

El Casademont Zaragoza sumó en la noche de este miércoles su octava victoria en la Liga Endesa tras superar a Movistar Estudiantes en un sufrido partido (73-79), que había sido aplazado en el mes de enero. Pese a un inicio dubitativo e igualado por parte de ambos y a que los madrileños se fueron por delante por un punto en el descanso (40-39), los de Sergio Hernández reaccionaron en el tercer cuarto para marcharse diez arriba, sufriendo en el tramo final ante su desacierto desde la línea de tiros libres, pero logrando una renta final de seis puntos.

Lo importante, lo que cuenta, es que el conjunto aragonés confirmó su trayectoria ascendiente, tras el tropiezo predecible de Vitoria en el partido anterior y volvió a la senda de los triunfos. Todo ello en un encuentro que significó el debut de JJ Barea con los colegiales. Dylan Ennis fue el mejor del encuentro con 22 puntos y cuatro rebotes.

Fue un valioso triunfo en la pista de un Movistar Estudiantes que, tras más de un mes sin jugar, lo intentó pero acabó acusando la falta de ritmo competitivo y no pudo sacar partido del debut de su nueva estrella, el puertorriqueño JJ Barea, que se estrenó en España con 14 puntos, que no fueron suficientes para su equipo.

El excampeón de la NBA fue la principal novedad en el quinteto titular de los colegiales en un partido que arrancó con poco brillo y escasos puntos en un primer cuarto con más errores de los habituales en unos y otros, especialmente llamativos desde el perímetro, donde los locales fallaron sus seis intentos y los aragoneses los dos triples que lanzaron.

El canadiense Dylan Ennis, con siete de los once primeros puntos del Casademont, y a la postre su mejor hombre, fue el más inspirado en esa fase del choque, en la que las canastas llegaban con cuentagotas, las ventajas eran mínimas y no había un dominador claro sobre el parqué del WiZink Center, como demostró el 13-14 con el que finalizaron los diez primeros minutos.

Los ataques se activaron en el segundo cuarto. Primero fue Aleksa Avramovic quien, con siete puntos consecutivos, espoleó a los suyos y tomó su relevo anotador poco después Barea. El exNBA fue creciendo con el paso de los minutos y, tras sus errores iniciales en el tiro, insistió y fue capaz de mantener a su equipo en la pelea con un par de triples y una canasta cercana al aro.

Enfrente, los triples aragoneses también comenzaban a entrar. Javier García acertó con dos desde la misma posición y Elias Harris y Nico Brussino empezaron a producir en ataque. La igualdad se mantuvo hasta el descanso, al que se llegó con un triple frontal sobre la bocina de John Roberson y una mínima ventaja para los locales (40-39, min 20).

El panorama cambió radicalmente tras el paso por vestuarios. Un 0-10 de salida devolvió el mando a los hombres del argentino Sergio Hernández, que salieron mucho más enchufados y supieron sacar rédito a su férrea defensa y su buena presión sobre la subida de balón del rival. Javier Zamora tuvo que parar el juego para reactivar a los suyos, que estuvieron noqueados durante varios minutos y perdían balones a una velocidad de vértigo, sumando siete en el tercer acto.

Eso se tradujo en el 2-15 de parcial que elevó a doce la brecha tras cinco minutos de descontrol en un equipo colegial en el que se encendieron todas las alarmas. Sin ideas en ataque, sus hombres encadenaban errores fruto de su mala selección en el tiro y sufrían en cada acometida ante la eficiente defensa aragonesa.Avramovic volvió a pista para desatascar el juego, pero no pudo evitar que Casademont Zaragoza cerrase el tercer cuarto con diez puntos de renta (51-61).

El intercambio de golpes no favoreció a los intereses estudiantiles. A nueve minutos del final perdían por catorce puntos y las faltas lastraban su juego interior. Cuando peor lo tenían, un nuevo arreón liderado por Avramovic dejó en siete la desventaja en el ecuador del cuarto definitivo y obligó a Sergio Hernández a parar el partido para leer la cartilla a sus hombres.

Los triples de Roberson y Vicedo ajustaron aún más el marcador (69-72, min 37) pero ahí termino la reacción de los anfitriones, que lo intentaron hasta el final, pero regresaron a la competición tras más de un mes con una nueva derrota ante un rival más regular que recuperó la buena línea que venía manteniendo desde que comenzó el año (73-79).

Movistar Estudiantes 73 (13+27+11+22): Barea (14), Avramovic (20), Vicedo (5), Djuricic (12) y Delgado (10) –cinco inicial-, Roberson (6), Sola (-), Domínguez (3), Stoilov (-), Brown (-), Cvetkovic (-) y Arteaga (3).

Casademont Zaragoza 79 (14+25+22+18): Bray (-), Ennis (22), Barreiro (7), Benzing (11) y Hlinason (10) –quinteto titular-, Sulaimon (8), Brussino (8), Garcia (), Harris (7) y Justiz (-).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Luis Miguel Castillo y Joaquín García. Descalificaron a Cvetkovic, del Movistar Estudiantes.

Incidencias: Partido aplazado de la jornada 19 y disputado en el pabellón WiZink Center de Madrid a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus.

Al final del partido, el entrenador del Casademont Zaragoza, Sergio Hernández, destacaba el resultado por encima del juego de los suyos en la victoria frente a Movistar Estudiantes: “Un partido que nos costó mucho y, salvo el tercer cuarto, que fue de amplio de dominio y algunos minutos del último cuarto en que llevamos a Estudiantes al ritmo nuestro, fueron el único momento en que les hicimos pagar la inactividad tan larga. Movistar Estudiantes nos llevó a un juego que no nos gusta, nos quitó el ataque rápido, nos jugó en las líneas de pase en los primeros segundos que son los peligrosos nuestros, nos hizo jugar estático y estar de mal humor especialmente yo y, a veces, eso se traslada al equipo, que se puso nervioso”.

El técnico argentino elogió a los locales: “Mucho mérito de Estudiantes. Nosotros veníamos con ilusión a este partido, no solo de ganar, sino de jugar bien al baloncesto y nos encontramos a un equipo que no nos permitió hacer eso. Por eso la victoria vale doble, porque no poder jugar bien y, al mismo tiempo, ganar de visitante en esta liga, es un triunfo que al final lo valoraremos más que si hubiésemos jugado espectacular. Felicitar al rival por el buen trabajo y porque dio la cara después de estar inactivo un mes y ojalá todos se recuperen y puedan tener el equipo completo, no solo Estudiantes sino todos y no veamos más equipos ausentes por este Covid que nos tiene en jaque”.

Por su parte, el joven canterano Javi García reconocía que el tercer cuarto y unos minutos del último cuarto fueron los únicos en los que los aragoneses mostraron dominio del choque: “Nos costó entrar en el partido, no encontramos el ritmo, sobre todo en la primera mitad. En el tercer cuarto pusimos otro ritmo de intensidad y agresividad que lo marcan los escasos puntos que nos metieron. Fue la mejor fase del partido para nosotros”.