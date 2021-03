El Casademont Zaragoza dio la cara en el Palau ante un Barça que acabó exhibiéndose (107-88)

Con Pau Gasol como testigo de excepción de un magnífico y entretenido partido, el Barça venció en la noche de este sábado con facilidad en el Palau Blaugrana al Casademont Zaragoza por 107-88 y sumó su undécimo triunfo consecutivo en la Liga Endesa. Una victoria que se añade a las que logró en Euroliga durante la última semana ante Real Madrid y Baskonia. Enfrente, el conjunto aragonés, que aguantó el tipo durante bastantes minutos, en una más que digna actuación, en la que los 88 puntos que llegó a anotar llevaron a Jasikevicius a comentar al final del partido que su equipo había estado muy bien en ataque, pero muy mal en defensa.

Los principales artífices del triunfo azulgrana fueron unos excelentes Adam Hanga (17 puntos, 28 de valoración) y Brandon Davies (20 puntos, 27 de valoración). Pero es que hasta seis jugadores del conjunto barcelonista anotaron más de diez puntos. De hecho, los de Jasikevicius no bajaron de 25 puntos en ningún cuarto. Con todo eso, incluido el gran acierto general de los locales en los triples, era normal que de nada sirviera la gran actuación con 27 puntos y 32 de valoración de Dylan Ennis, el mejor del Casademont.

El conjunto aragonés, el mejor ataque de la Liga Endesa (media de 86 puntos por partido) y la peor defensa (87 puntos por encuentro), hizo gala de sus números y propuso un inicio de partido vibrante que comportó un 15-18 a los cinco minutos, en los que lució la efectividad ante el aro. El Barça llegó a este punto con un 6 de 6 en tiros de dos y el Casademont, con un 6 de 7.

Los de Jasikevicius consiguieron darle la vuelta al marcador con el 23-21 gracias a una bandeja de Nikola Mirotic (min. 8), pero el italo-argentino Nicolás Brussino finalizó el cuarto con un triple que volvió a empatar el encuentro, esta vez a 26.

Dos triples, en este caso de Kyle Kuric y Leandro Bolmaro, y una canasta de dos del de Indiana ampliaron la diferencia del encuentro con el 45-32 (min. 16) durante un segundo cuarto de claro dominio azulgrana, liderado por Cory Higgins (12 puntos en los primeros 20 minutos). De hecho, la diferencia siguió creciendo hasta el 53-37 (min. 19), perose atenuó con el 55-44 del descanso.

Y un parcial de 6-16 en el inicio del tercer cuarto, con Dylan Ennis como protagonista, volvió a poner al Casademont Zaragoza en el partido (63-60, min. 24). Aunque fue un espejismo. El Barça devolvió el tirón con un parcial de 13-3 que culminó Álex Abrines con un triple para instaurar un contundente 76-63 (min. 28).

Ennis, con un triple en el último segundo del cuarto, rebajó la distancia a los 10 puntos (82-72, min. 30) y el marcador no se volvió a mover hasta la canasta de Mirotic (84-72, min. 33). A partir de aquí se abrió otra vez la brecha y una gran jugada personal de Leandro Bolmaro devolvió la ventaja de 16 puntos al Barça (88-72, min. 33).

A partir de ahí el partido fue languideciendo más allá de los 10 puntos de diferencia y los de Sergio Hernández ya no tuvieron ninguna posibilidad de dar la sorpresa en el Palau Blaugrana.

Hasta Sergio Martínez, con un triple, y Artem Pustovyi, con una canasta de dos, consiguieron una nueva máxima diferencia (105-83, min. 39) antes del definitivo 107-88.

Con este triunfo el Barça se afianza en el segundo lugar de la clasificación y sigue aspirando al primero, que está a dos victorias, las que le separan del Real Madrid, que este domingo visitará al Baskonia.

Por su parte, el Casademont Zaragoza ve parada momentáneamente su remontada en la clasificación y se aleja ligeramente del playoff por el título, que ahora está a dos triunfos tras la victoria del Unicaja ante el Herbalife Gran Canaria de este sábado.

Barça 107 (26+29+27+25): Higgins (14), Martínez (3), Mirotic (15), Hanga (17), Pustovyi (6) -cinco inicial-, Bolmaro (11), Smits (2), Oriola (-), Abrines (9), Kuric (10), Davies (20), Claver (-).

Casademont Zaragoza 88(26+18+28+16): San Miguel (8), Sulaimon (6), Harris (4), Benzing (6), Wiley (14) -cinco inicial- Ennis (27), Justiz (-), Barreiro (5), Brussino (11), García (-), Hlinason (4), Font (3).

Árbitros: Óscar Perea, Alberto Sánchez e Iyán González.

Incidencias: Partido de la jornada 26 de la Liga ACB disputado sin público en el Palau Blaugrana a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

El entrenador de Casademont Zaragoza, Sergio Hernández, se mostraba orgulloso de sus jugadores pese a la derrota en el Palau Blaugrana frente a un Barça muy inspirado desde el triple y que dominó el choque a partir del segundo cuarto: “Luchamos hasta el final, hemos intentado llevar al Barcelona a nuestro ritmo y les preocupamos, pero tiene tienen tanto personal y tantas variables que te desgasta. Encontraron el tiro de tres puntos, pero no es esa una herramienta que utilizan cuando tienen problemas, van a otro lugar del campo. Les obligamos a buscarlo y lo hicieron con enorme acierto. Eso, sumado al desgaste que obliga, hizo que el partido se decantara para ellos con una diferencia irremontable. Probamos de todo: cambios defensivos, ofrecer tiro de tres puntos, quitarlos o desconectarlos lo más posible de Mirotic, pero siempre encontraban alguna respuesta. Ofensivamente, en alguno momento estuvimos bien y luego el mismo cansancio nos llevó a errores y ellos los errores los capitalizan muy bien”.

Sergio El Oveja Hernández se mostraba “muy orgulloso de mis jugadores. Es un grupo muy comprometido, trabajan muy duro, siempre quieren granar, no importa quién esté delante y aunque no me gusta perder, así y todo, yo diría que hoy dimos un paso adelante. Obviamente quien lo vea de afuera, no sé si defendimos mal, pero ellos tienen tantas variables que hicieron un ataque que al final era eso o jugar a perder por poco y nosotros jugamos a ganar con nuestro estilo”.



Por su parte, Dylan Ennis, el jugador más destacado del partido, coincide con su técnico en que el choque, a pesar de perder, debe reforzar el trabajo del equipo: “Hemos jugado unidos hasta el final y duro ante un complicado rival, por no decir el mejor equipo de Europa ahora mismo. Tenemos que seguir luchando y peleando. Esto nos ha mostrado que cuando jugamos nuestro baloncesto podemos competir ante cualquiera”.