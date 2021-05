El Casademont Zaragoza cierra la temporada en Murcia con otra lamentable derrota (91-68)

El Casademont Zaragoza puso este domingo un triste final a la temporada perdiendo con contundencia en la cancha del UCAM de Murcia, que fue superior prácticamente durante todo el partido y festejó con su gente el cierre de esta campaña. Ante un conjunto aragonés, que lamentablemente se ha dejado ir en estos dos últimos partido de liga, en los que se ha olvidado de competir, los locales ganaron con autoridad por 91 a 68 y convirtieron, efectivamente, la vuelta del público al pabellón en una auténtica fiesta.

El UCAM Murcia, liderado por Jordan Davis y Emanuel Cate, cierra la temporada en el duodécimo puesto de la Liga Endesa con un bagaje de 16 victorias y 20 derrotas, a la espera de que se concedan las plazas para disputar la Liga de Campeones FIBA. El conjunto aragonés, por su parte, acaba justo por detrás en la tabla con dos triunfos menos cuando su objetivo era estar mucho más arriba.

La verdad es que la temporada terminó realmente para los de Luis Casimiro al acabar la Final a ocho de la Basketball Champions League. Al regreso de Rusia, el equipo ya no ha sido capaz de competir en ninguna de las dos jornadas que quedaban por disputar en la Liga ACB. Los jugadores del Casademont no han podido evitar dar una lamentable imagen, ni en el anterior partido, en el que el Lenovo Tenerife ganó por 31 puntos en el Príncipe Felipe, ni este domingo en Murcia, muy inferiores en ambos casos a sus rivales.

El encuentro ante el UCAM tuvo un guión muy definido desde el comienzo y es que el equipo murciano arrancó con un 7-2 de salida que marcó claramente el camino. Un triple de Conner Frankamp estiró la renta hasta el 15-6 y ni siquiera un tiempo muerto pedido por Luis Casimiro arregló la situación para el conjunto aragonés.

De hecho, otro triple, éste convertido por Isaiah Taylor, hizo que los murcianos les doblasen en el marcador (25-12) para alegría de una afición volcada tras casi 15 meses sin ver a los suyos de cerca.

El primer cuarto concluyó con un +10 para los de Sito Alonso (29-19) y la fluidez ofensiva y, sobre todo, la mayor determinación de los universitarios les permitió seguir abriendo brecha: 37-21 en el ecuador del segundo periodo.

El gran trabajo colectivo, con Cate haciéndose grande en el juego interior en ausencia por lesión de Augusto Lima, y el empuje de Davis, máximo anotador de la primera parte con 12 tantos, plasmaron la superioridad de un UCAM CB que, pese a una leve mejoría del rival, llegó al intermedio con 11 puntos de renta (44-33).

No cambió la decoración tras el paso por los vestuarios y cinco puntos de salida del activo e incisivo Davis dispararon a su equipo, que rozó la veintena de puntos a favor en el minuto 24 (53-35).

La distancia no paró de incrementarse (60-37) y, aunque el Casademont trató de agarrarse al choque, apenas recortó siete puntos, algo poco reseñable dados los guarismos que presentaba el electrónico del Palacio.

Con 66-50 se puso el balón en juego para los diez minutos finales y las ganas de ganar del cuadro murciano siguieron marcando la pauta.

Cate, hasta con un triple para el 89-64 que fue la máxima diferencia en el encuentro, puso en pie al Palacio, en el que se coreó al pívot rumano, que terminó con 21 puntos, los mismos que Davis y que Rasheed Souleimon, y 13 rebotes para 29 de valoración.

El cuadro murciano, que ganó cada uno de los cuatro cuartos, pasó por encima de un adversario negado especialmente en el triple con un penoso 0/17 desde más allá del arco.

La tarde acabó en fiesta con los miembros de la plantilla grana saliendo a la pista uno a uno al ser anunciados por megafonía y con el público aplaudiendo con ansias, esas que ha acumulado en tantos meses sin poder sentarse en la grada.

UCAM Murcia Club Baloncesto 91 (29+15+22+25): Frankamp (5), Davis (21), Rojas (4), Webb (4) y Cate (21) -cinco inicial-, Bellas (-), Malmanis (2), Radovic (10), Taylor (16), Strawberry (-), Vasileiadis (8) y Corraliza (-).

Casademont Zaragoza 68 (19+14+17+18): San Miguel (-), Ennis (10), Brussino (10), Harris (3) y Wiley (8) -cinco inicial-, Sulaimon (21), Justiz (2), Barreiro (2), Font (-), Benzing (2), Hlinason (8) y Javi García (2).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo Navas, Javier Torres Sánchez y Alberto Baena Arroyo. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo octava y última jornada de la fase regular en la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 1.500 espectadores.

Valoración de Luis Casimiro

El entrenador del conjunto aragonés, Luis Casimiro, se mostraba disgustado con la actitud del equipo en el encuentro frente a UCAM Murcia, ante la diferencia de intensidad entre uno y otro equipo. Una actitud que el técnico manchego quiere olvidar y que considera inconcebible: “Un partido que se ha acabado pronto porque era un partido de energía, de intensidad y en eso nos ha ganado UCAM Murcia desde el primer momento y nunca fuimos capaces de igualarlas. Luego ha sido difícil volver al partido porque desde el primer minuto en que ellos se han puesto más que nosotros. A partir de ahí, ellos han sido capaces demantener esa distancia cómodos en el marcador”.



Balance de su etapa en Zaragoza



El técnico manchego hacía también balance de su breve etapa en Zaragoza: “En este mes y una semana en Zaragoza he dirigido dos equipos: uno hasta la Final Eight en Rusia, en que me encontré un equipo entregado, con muy buena actitud, ávido de que les ayudaran y de guiarles y me divertí entrenando con ellos estando con ellos en partidos, ganando partidos y logrando el tercer puesto en la Basketball Champions League. Después, me encontré otro equipo, donde ya nos hemos dejado llevar. Evidentemente quiero borrar estos dos últimos partidos porque es inconcebible”.