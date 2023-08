José Antonio Artigas : "En el Casademont tenemos la conciencia tranquila en el tema de Aday Mara"

El Casademont ha arrancado este miercoles la temporada 2023-2024. Los jugadores de la plantilla han pasado el reconocimiento médico, a falta de los internaciones Jahlil Okafor, Jovic, Simanic y Bell-Haynes. Tampoco se ha presentado a estos examenes médicos el todavía perteneciente a la plantilla Aday Mara, tras ser citado para este inicio de la temporada.En septiembre de 2020 firmó un contrato por el que le vinculaba al club hasta junio de 2027. El jugador está a la espera de resolver su futuro y confía en competir en la universidad norte americana de UCLA.

En su presentación José Antonio Artigas como nuevo director general, por el momento ha dado por cerrada la plantilla para este curso y ha mostrado su ilusión por el arranque de este año, además, "es un año en el que Zaragoza va a estar representada en Europa". Y es que este año tanto la plantilla femenina como la masculina jugarán competición europea. El equipo femenino disputará la competición donde se enfrentará al Fenerbahçe,actual campeón, además del Baretta Familia Schio, Valencia Basket, Asvel, Lublin, y los ganadores del Diósgyori VTK-London Lions y el TTT Riga-ACS Sepsi. Por su parte el equipo masculino deberá jugar una ronda clasificatoria de la FIBA Europe Cup donde jugará contra Jamtland y el Pardubice.

José Antonio ha reconocido la deuda que tiene el club y que ha remarcado que "es evidente que tenemos un pasado, pero cuando he estado analizando el tema, me lo he encontrado mejor de lo que esperaba y eso me hace ser optimista". En lo deportivo Artigas tiene claro que en el deporte profesional es importante ganar dejando claro que "cuando los jugadores se ponen la camiseta roja del Casademont salen a la pista a vencer".

Junto a José Artigas también se ha presentado el nuevo gerente, Jorge Aguarón que lleva en el club desde 2019 como responsable de eventos y nuevos proyectos y encargado de la producción de las actividades que se realizaban en el Pabellón Príncipe Felipe. Hoy, como nuevo gerente ha destacado los buenos números en lo que a renovación de abonos se refiere, "hemos tenido un 97% de renovaciones que es de agradecer, porque significa que nos apoyan año tras año. Respecto al abono femenino, el año pasado contabamos con 100 abonados y para esta temporada tenemos 700 abonados".

Rodrigo San Miguel tras anunciar su retirada del baloncesto tras 21 años ha sido mencionado en la presentación de los nuevos directivos, "desde el momento en el que el club supo de su intención de no continuar como jugador profesional nos pusimos a sus disposición para colaborar con él. Como zaragozano y embajador del baloncesto aragonés queremos prestarle nuestra mano para que colabore", añadía el nuevo director general.

Junto a José Artigas también se ha presentado el nuevo gerente, Jorge Aguarón que lleva en el club desde 2019 como responsable de eventos y nuevos proyectos y encargado de la producción de las actividades que se realizaban en el Pabellón Príncipe Felipe. Hoy, como nuevo gerente ha destacado los buenos números en lo que a renovación de abonos se refiere, "hemos tenido un 97% de renovaciones que es de agradecer, porque significa que nos apoyan año tras año. Respecto al abono femenino, el año pasado contabamos con 100 abonados y para esta temporada tenemos 700 abonados".