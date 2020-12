El Casademont no aseguró la clasificación en la BCL al perder en Hungría ante el Falco Szombathely (94-86)

El Casademont Zaragoza no pudo todavía asegurar matemáticamente su pase para la siguiente fase de la Basketball Champions League al caer derrotado este martes en Hungría, en su visita al Falco Szomabathely (94-86). En un ajustado encuentro, en el que los aragoneses fueron casi siempre por delante en el marcador, un parcial final de 13-0, sustentado en el acierto en el triple de los magiares, cerró el triunfo local.

TJ Bray abrió el marcador tras bloqueo directo y después de ganar el salto inicial. Sumando triples se ampliaba el marcador visitante, con Ennis y Bray ejecutando para los rojillos, pero sin perder comba los húngaros. El base del Casademont sumó la segunda falta y Sulaimon tomó el mando. El choque iba en un intercambio de golpes, con fluidez en la anotación con Varadi y Ennis muy activos, hasta que Thompson empezaba a tomar la pintura. En defensa, Casademont Zaragoza apretaba a los locales, Benzing acertaba en el triple, igual que Sulaimon, para cerrar en ventaja con los libres de Thompson el primer cuarto (22-28).

Desde el tiro libre, Thompson sumó de primeras, Hlinason rotó en el 5 y Brussino se fue al triple para el 24-35 y regalar luego al islandés el primer mate de la tarde. Searcy acercó a los suyos con su 4/4 en tiros de 2, pero Ennis regresó a las andadas anotadoras, como Brussino en el 31-41. Falco hizo un parcial de 6-0 que llevó a Sergio Hernández a parar el asunto. Javi García cortó de triple con el sello canterano, pero el equipo local escaló hasta empatar a 44 a 2.24 del descanso. Thompson regresó a la cancha para sumar desde el libre, añadir puntos, un tapón y firmar la canasta que cerró el tramo con una mínima ventaja en el intermedio (49-50).

Barreiro inauguró con un triple el regreso a la cancha tras la pausa. El partido se ralentizó en puntos, pero no lo suficiente para que los rojillos dejaran de comandar el tramo, dejando a Szombathely en 0 puntos, hasta que el técnico local paró el choque tras un parcial de 0-6 aragonés. El encuentro iba bajo en anotación, Benzing encontró su punto clave para sumarse al triple, al igual que Thompson halló el hueco para recuperar distancias cerca del aro. Un par de defensas rojillas abrieron la distancia 58-66. Anderson en Falco se empeñaba en apretar el marcador en el final del tercer cuarto, pero, con los mismos resortes, Casademont Zaragoza dejó la ventaja en dos puntos (70-72).

Arrancó el cuarto final con un tapón de Thompson y Barreiro abrió enseguida hasta el 70-76. El propio Thompson seguía reinando en la pintura, como Anderson en la media distancia húngara para castigar el aro español. Por entonces, Ennis recuperó la función anotadora marca de la casa hasta el 76-82. En ese intercambio de golpes, se acercó el equipo local hasta el 81-82 en mitad del último cuarto. Tiempo muerto entonces de Sergio Hernández y reacción zaragozana con un 2+1 de Barreiro para huir de la igualdad. Luego, dos triples locales, Ennis penetrando para apretar el desenlace. Ahí Benke y Anderson sumaban sendos triples para poner una distancia que dio la ventaja final de ocho puntos en la victoria local. Al menos, aunque se perdió el partido, el Casademont Zaragoza logró conservar el ‘average’ particular con los húngaros.



Falco Szombathely 94: Anderson (25), Benke (15), Varadi (6), Bruinsma (15), Searcy (12) -cinco inicial- Perl (17), Milosevic (4), Lake (-).

Casademont Zaragoza 86: Bray (6), Ennis (18), Benzing (10), Barreiro (9), Thompson (23) -cinco inicial- Sulaimon (5), Brussino (10), Hlinason (2), García (3).

Parciales: 22-28, 27-22, 21-22 y 24-14

Árbitros: Mazzoni (ITA), Yalman (TUR), Bitter (ALE).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo D de la Basketball Champions League, disputado en el Arena Savaria de la localidad húngara de Szombathely.

Al final del partido, el técnico argentino de Casademont Zaragoza, Sergio El Oveja Hernández, señalaba la defensa como el punto clave de la derrota del equipo aragonés en su visita al Falco Szombathely, pese a señalar que el equipo realizó algunos de los mejores minutos de temporada. Pero no fue suficiente para lograr la victoria en Hungría: “Jugamos bien durante muchos minutos, incluso en algún momento jugamos algunos de los mejores minutos de la temporada, pero no fue suficiente. No les hemos parado en los uno contra uno. Normalmente defendemos bien los primeros 10-15 segundos, les hemos enviado a sus opciones B y C a veces y lo han usado muy bien. Han puesto el balón en el suelo, han anotado bandejas fáciles, tiros fáciles también y en los últimos 3-4 minutos han encontrado tiros extraordinarios y nosotros hemos fallado tiros fáciles. Nuestra defensa ha sido muy mala, han anotado 94 puntos y es imposible intentar ganar un partido como visitante encajando 94. Cuando estás lejos de casa, tu defensa debe ser mejor. Y nuestra defensa ha sido terrible”.