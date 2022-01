Caja Rural de Aragón se convierte en el nuevo patrocinador principal de la Federación Aragonesa de Atletismo

La Federación Aragonesa de Atletismo (FAA) está de enhorabuena por la firma de un convenio de tres años, hasta el siguiente ciclo olímpico, con Caja Rural de Aragón como nuevo patrocinador principal de la federación hasta finales de 2024.

Se trata de una gran apuesta por parte de la entidad financiera aragonesa que, por primera vez, se posiciona como patrocinador deportivo en un proyecto así. Esto supone un gran cambio por parte de la territorial en búsqueda de las mejores condiciones para el apoyo y gestión del atletismo aragonés. Susana Álvarez, directora de Marketing y Planificación Comercial de Caja Rural de Aragón destaca que el acuerdo se enmarca dentro del compromiso con la vida sana y hábitos saludables, así como “el apoyo al deporte y el importante trabajo que realiza la Federación Aragonesa fomentando los valores que transmite el atletismo”.

Al acto de la firma del convenio, acudió la otra gran protagonista de la actualidad aragonesa: Mireya Arnedillo. La mediofondista, tras sus grandes resultados en el Campeonato de Europa de campo a través y la victoria en el cross de Elgóibar, aunque centrada en la pista cubierta, finalmente ha decidido incorporarse a la llamada de la selección aragonesa para disputar el nacional de campo a través del próximo domingo 30 de enero que se disputa en Jaén.

La atleta confesaba que: “a principio de la temporada de invierno no pensábamos estar aquí, pero ya que se ha dado la oportunidad, no nos la queríamos perder” y reconocía acudir con mucha ilusión y ganas de disfrutar con toda la selección aragonesa. Arnedillo, además, ha contado anteriormente con el apoyo de la propia Caja Rural de Aragón a través de las Becas Excelencia que promueve la entidad entre deportistas en etapa de formación con un gran palmarés deportivo y un expediente académico con una nota media superior a 8.0, por lo que no ha dudado en apoyar dicho acuerdo.

Por otra parte, la FAA ha publicado este lunes las últimas novedades en la selección que representará a Aragón el próximo fin de semana. Muy pendientes de la recuperación de Carlos Mayo, que causó baja de última hora el sábado en el GP de Zaragoza, las grandes esperanzas recaen en la propia Mireya Arnedillo, el oscense Pol Oriach, así como las opciones de pódium por equipos como federación en las categorías sub23 y absoluta masculina.