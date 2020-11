Baraja se hunde en la isla y el Real Zaragoza no da la talla en Tenerife (1-0)

Cuando las cosas no funcionan es necesario hacer cambios. Incluir novedades. Es una máxima del fútbol. Y, sobre todo, si un esquema no funciona, es indispensable mover a los jugadores. Cambiar la idea. No está siendo la idea de Rubén Baraja que parece empeñado en fenecer con las botas puestas. O mejor dicho, con su idea de desdibujar al equipo. Esta vez optó por un 4-2-3-1. Que luego pasó por 4-4-2. Que después nadie supo exactamente qué era ya.

Volvió a ser su idea en el Heliodoro Rodríguez López y eso le volvió a costar caro. De nuevo, el equipo volvió a salir con el ímpetu con el que se le reclama. Primero con una ocasión del 'Toro' Fernández' y poco después con otra de Zanimacchia, que se durmió en los laureles a la hora de rematar. Todo esto en tres minutos. Los únicos que intentó jugar el equipo blanquillo.

El Tenerife, sin dar un recital de fútbol, aprovechó la escasez de altura con la que salió al césped el Real Zaragoza. Combinó de manera más sencilla, se acercó con más peligro y llegado el primer cuarto de hora, Fran Sol hizo el 1-0 con el que se llegaría al descanso. La mala fortuna se alineó, todo sea dicho, en esa jugada. Porque el jugador chichacherro remató y Cristian frenó sobre la línea. Pero después empujó con el talón la pelota, que terminó entrando. No obstante, de no haber entrado, la jugada hubiera terminado en pena máxima por penalti de Francés sobre sol.

Después de eso, el Zaragoza volvió a bloquearse. A nublarse. Apenas llegó y abusó, como siempre, del juego con los centrales. Sin ser peligroso, sin llegar, difícilmente podía remontar un encuentro que, además, se fue embarullando y que pudo terminar con el propio Francés expulsado por una fea entrada con el codo.

MÁS DE LO MISMO

En la segunda parte, el Tenerife volvió a salir en tromba. Sin calidad, pero con malas intenciones. De hecho Moore, a punto estuvo de hacer el 2-0, pero el colegiado invalidó la acción que había terminado en gol. A partir de entonces, poco más se volvió a acercar el Tenerife. Mientras, Baraja seguía a la desesparada e introducía dos cambios en la reanudación.

Entraban Larra, por un intrascendente Zanimacchia, y -por sorpresa- el delantero Iván Azón, por el 'Toro' Fernández. Alegra y sorprende lo de del delantero juvenil. Por un lado, porque se cuenta con la cantera. Por otro, porque era un mensaje a las claras del técnico a jugadores como Vuckic, Raí o Papu.

Bermejo y Chavarría pusieron lo poco bueno del equipo aragonés sobre el césped en un esquema que, de nuevo y tras los cambios, se veía completamente desfigurado sobre el césped, como si los jugadores no supieran realmente su posición. Guitián volvió a asumir múltiples roles, central, creador y atacante en ocasiones. Javi Ros demostró que no está en estos momentos para ser titular. Y Narváez apenas entró en juego.

Tuvo una ocasión clara el conjunto aragonés por medio del juvenil Azón, que pudo rematar a puerta un buen centro de Igbekeme, pero al que acabó llegando con la rodilla ya que calculó mal. En la recta final, el equipo araognés lo intentó con más corazón que cabeza, pero realmente no llegó a finalizar jugadas. Incluso Cristian subió a rematar una última jugada, pero ni con eso pudo enmendar el equipo otro desastre más de Rubén Baraja. Ahora, es momento de ver si se actúa con el entrenador o se sigue esperando a que sea demasiado tarde. Desde luego, la sangría de puntos ya es más que importante. Y urge una solución. Mucho.

Síguenos en Twitter y Facebook