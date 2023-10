Azcón: “La construcción del nuevo campo ya no es un sueño, es una realidad”

Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Real Zaragoza han firmado el acuerdo que permite avanzar en la creación de una sociedad que financie el nuevo campo, con el objetivo de poder llegar a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. Se comprometen así con la fecha tope marcada por la Real Federación Española de Fútbol, fijada a finales de octubre.

La sociedad deberá estar constituída antes del 31 de diciembre de este año y tendrá una vigencia de 75 años, los mismos que la cesión del derecho de superficie. El compromiso es realizar la licitación de las obras de demolición del actual estadio entorno al primer trimestre de 2024 (después del concierto de Bunbury, el 6 de julio) y que la licitación de la construcción sea entorno al segundo semestre.

Un proyecto, insiste el presidente Azcón, que sigue abierto a que otros socios se sumen y “el que no quierea, que no estorbe”. "El campo de fútbol, después de 20 años, ya no es un sueño es una realidad”, ha dicho el presidente. Y ha añadido que “es un momento decisivo para la ciudad, como lo fue el Mundial del 82 o la Expo de 2008. Hoy hemos sentado las bases de otro proyecto con proyección internacional para la ciudad y para la comunidad autónoma”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha indicado que "la firma supone dar un paso firme para que Zaragoza esté en la carrera del Mundial" con un campo a la altura. Y además "se desbloquea un problema histórico en la ciudad". Chueca ha agradecido la implicación de la DGA y del Real Zaragoza; y ha señalado que “el trabajo no termina aquí, empieza ahora. Con este paso damos garantías a la Federación Españalo de Fútbol para que Zaragoza sea una de las sedes elegidas y empezamos a dar los pasos para crear la sociedad”.

Por su parte, el director general del club, Raúl Sanllehi, ha destacado el compromiso de la nueva propiedad con el equipo y su arraigo en Aragón. Sanllehi, ha defendido la solvencia y criterio del grupo inversor, que desde un primer momento vio la importancia de este proyecto. “Queremos dejar claro que este estadio no es del Real Zaragoza, la propiedad es municipal y es de todos los aragoneses pero, desde la humildad, queremos formar parte de este proyecto”, ha indicado.

La sociedad arranca con un capital social de 50,5 millones de euros. De forma inicial, la DGA aportará 20 millones de euros, el Ayuntamiento 24,5 en suelo y 6 millones el Real Zaragoza (3 millones corresponden al proyecto constructivo y otros 3 en efectivo).

La cifra final del capital social de la nueva sociedad estará entorno a los 120 millones de euros. En total, cada uno -DGA, Ayuntamiento y club- aportarán 40 millones de euros con aportaciones sucesivas durante los próximos cuatro años, pero la cifra no es inamovible. La alcaldesa ha explicado que “es la composición inicial y a partir de aquí pueden sumarse nuevos socios, como una institución financiera, y esto variaría las cifras”. Una de esas entidades colaboradoras podría ser Ibercaja con la que está prevista una reunión próximamente.

