El árbitro y los postes propician en Albacete la primera derrota en liga de JIM con el Real Zaragoza (1-0)

El Real Zaragoza caía derrotado por un gol a cero en la noche de este viernes frente al Albacete Balompié en el Carlos Belmonte, en un partido marcado por la desgracia para el conjunto aragonés. Sin ser, evidentemente, un buen encuentro del equipo zaragocista, lo que está claro, es que no mereció perder en un día que, además, era vital ganar. El árbitro, Rubén Ávalos Barrera, con su alucinante decisión de pitar un penalti inexistente de Vigaray sobre Manu Fuster, determinó claramente el resultado del partido. Por si eso fuera poco, el equipo de JIM estrelló hasta cuatro balones en la madera en los minutos finales.

Un árbitro puede equivocarse en una decisión sobre la marcha en el terreno de juego, pero lo que es inconcebible es que esa decisión se tome después de observar repetidas veces las imágenes en el monitor del VAR y seguir empeñándose en ver lo contrario de lo que todo el mundo ha visto en la jugada. Un despeje limpio de Carlos Vigaray, que le da al balón y es él incluso el que recibe el impacto de la bota de Manu Fuster, nunca al revés, lo convirtió Ávalos Barrera en el penalti más escandalaso que hemos visto en mucho tiempo.

Como mucho, en todo caso, podría hablarse de juego peligroso por levantar excesivamente la pierna Vigaray, que es lo que confusamente había señalado Ávalos en un principio. Pero lo que no se puede entender es que tras analizar la jugada en el monitor acabe pitando penalti sobre quien es objeto de la falta, no sobre quien realmente la comete, que es el delantero del Albacete.

Para colmo de desgracias, el Real Zaragoza estrelló en los últimos instantes hasta cuatro veces el balón en los palos de la portería del Albacete. Iván Azón, Adrián, Álex Alegría y Narváez, por este orden, vieron como sus remates se encontraban con la madera, lo que impidió que el conjunto de JIM pudiera puntuar.

El partido en el Carlos Belmonte arrancó con mucha actividad en las áreas, siendo los hombres de Juan Ignacio Martínez los primeros en acercase, intentándolo en el minuto dos con un buen centro raso de Carlos Vigaray al que no llegó por poco Gabriel Fernández. Dos minutos después, Alejandro Francés sacó bajo palos un cabezazo de Eddy Silvestre, rematado tras un saque de esquina.

Los blanquillos dominaron el juego y se hicieron protagonistas del encuentro con el paso de los minutos, aunque no lograron hacer intervenir a Tomeu Nadal.En el minuto 25, y tras consultarlo con el VAR, Ávalos Barrera interpretó penalti a favor del Albacete, amonestando, además, a un Vigaray que se adelantó al jugador del conjunto manchego para despejar la pelota.

Manu Fuster puso el uno a cero en el marcador transformando el injusto penalti tras engañar a Cristian Álvarez. El equipo aragonés, después de recibir este injusto tanto, continuó remando e intentando conseguir la diana que pusiese de nuevo las tablas. En el minuto 39, Juanjo Narváez remató alto un gran envío de Francés. Un remate de cabeza de Vigaray en el 41 y un tanto anulado a Gabriel Fernández, por claro fuera de juego, fueron las últimas oportunidades antes de llegar al descanso.

En la segunda mitad, los zaragocistas buscaron llegar al área rival, pero durante los primeros minutos, el robusto bloque conformado por los locales impedía las ocasiones claras. En el minuto 57, Vigaray remató alto de cabeza. Sin embargo, a partir del minuto 70, el Real Zaragoza dio un paso al frente y gozó de las mejores opciones para poner las tablas en elelectrónico.

Precisamente en ese minuto, Luca Zanimacchia lo intentó con un lanzamiento de falta directa, pero Tomeu Nadal despejó el esférico a córner. En la acción siguiente, un centro de Eguaras cayó en la pierna izquierda de Jair Amador, que mandó el balón alto con un remate dentro del área. En el minuto 81, Arroyo vio la roja directa tras una dura entrada impactando los tacos de su bota sobre el tobillo de Juanjo Narváez.

Con un jugador más, los de Juan Ignacio Martínez tuvieron la posibilidad de poner el uno a uno con hasta cuatro remates a la madera. La mala suerte se cebó con los blanquillos, que vieron estrellarse en el poste los remates de Iván Azón, con el muslo, y de Adrián González, con la cabeza. Y al larguero otro cabezazo del debutante Álex Alegría. En el último minuto del duelo, Nadal sacó con su pie un disparo de Azón, y Narváez sacó un latigazo que, de nuevo, se topó con la madera.

Albacete: Nadal, Benito (Arroyo, 67'), Gorosito, Boyomo, García (Caballo, 84'), Silvestre (Diamanka, 84'), Azamoum (Mvondo, 48'), Isaac, Peña (Tana, 67'), Fuster y Zozulia.

Real Zaragoza: Cristian, Vigaray (Larrazabal, 84'), Francés, Jair, Nieto, Eguaras, Francho (James, 72'), Zanimacchia (Iván, 72'), Narváez, Bermejo (Adrián, 61') y G. Fernández (Alegría, 61').

Goles: 1-0; Fuster (p.) (min. 26).

Árbitro: Ávalos Barrera (comité catalán). Expulsó a Arroyo (min. 81) por parte del Albacete. Amonestó a Azamoum (min. 13) por parte del Albacete y a Francés (min. 18), Vigaray (min. 25), Narváez (min. 40) por parte del Real Zaragoza .



Tras el encuentro, con exquisita prudencia, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez valoraba lo ocurrido en el Carlos Belmonte: “El fútbol no entiende de justicia ni de mala suerte, entiende de goles. Y ellos han metido un gol. La jugada del penalti ha sido determinante para el devenir del partido y hoy el acierto no ha estado con el Real Zaragoza”.

El técnico alicantino destacaba la actitud de sus futbolistas sobre el terreno de juego, incidiendo en su lucha hasta que el árbitro señalaba el final de choque: “A mis jugadores les he felicitado por su actitud. Han dado el máximo durante los 90 minutos.Estoy contento por el espíritu de equipo que han mostrado hasta el final de partido”.

Por último, JIM centraba ya sus fuerzas en levantarse de esta derrota y proseguir en la “maratón” que todavía tienen los zaragocistas en esta exigente Liga SmartBank: “A partir de mañana tenemos que estar otra vez con las pilas cargadas. Esto es muy largoy esperemos que en los próximos partidos tengamos la suerte que no hemos tenido hoy”.

El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, por su parte, comentaba tras el encuentro, en el programa ‘La Jornada’ de Aragón Televisión, la actuación del colegiado catalán Ávalos Barrera. “Estamos molestos, porque hemos hecho méritos suficientes como para no perder el partido. Hemos sido mejores, superiores. El árbitro no ha estado nada acertado. La jugada del penalti ha decidido el partido. No ha estado a la altura”, señaló.

Para Lapetra, “la jugada es clara: Vigaray toca el balón limpiamente y no hace falta sobre el jugador del Albacete. Nos extraña mucho que el árbitro después de tomarse tiempo y consultar con el VAR decida que es penalti. La jugada es clara para todos, incluso para él. Se ha equivocado, y también en la que era segunda tarjeta a un jugador del Albacete. E incluso en la dura entrada a Narváez, donde le ha tenido que corregir el VAR y ha terminado expulsando a Arroyo”.

Sobre la decisión de LaLiga de permitir al Real Zaragoza inscribir sólo a un fichaje invernal, lo que imposibilitó debutar en el Carlos Belmonte al francés Peybernes, al haberse decidido Juan Ignacio Martínez por el delantero Álex Alegría, según el presidente zaragocista “son temas puramente administrativos. Con el recorte de LaLiga parte de los ingresos desaparecen y tenemos que activar y presentarlos para que nos autorice y podamos ampliar el límite salarial. Espero que en las próximas horas esté todo solucionado y podamos inscribir a Peybernes. Seguro. No habrá ningún problema”.



La plantilla del Real Zaragoza, tras el encuentro disputado en el Carlos Belmonte, llevará a cabo en la mañana de este sábado su habitual ensayo postpartido en las instalaciones de la Ciudad Depotiva, en una sesión de entrenamiento que dará inicio a las 11:30 horas. De esta forma, los hombres de Juan Ignacio Martínez pondrán su vista ya en el siguiente compromiso liguero contra la Sociedad Deportiva Ponferradina, que tendrá lugar el próximo viernes en el estadio de La Romareda (21:00 horas).