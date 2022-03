Ángel Aznar en COPE ZARAGOZA: "Es triste que las dos opciones compradoras sean de fuera"

Continuando con el ciclo de comparecencias de ex-presidentes del Real Zaragoza en el programa DEPORTES COPE EN ZARAGOZA, este miércoles ha sido el turno de Ángel Aznar, que presidió el club en 1985 y 1986. Aunque fue un período breve, se jalonó con un éxito deportivo importante, la consecución de la Copa del Rey en abril de 1986 al ganarle por 1-0 al Barcelona con el recordado gol de Rubén Sosa. Sus opiniones sobre la situación actualse resumen en estas frases:

“Nos equivocamos con las SAD. Yo, el primero, porque al principio creí erróneamente que los propietarios iban a tener que terminar todas las temporadas con las cuentas a cero, con el déficit a cero. Es decir, que si un año se perdían, por ejemplo, 30 millones, los máximos accionistas los iban a tener que poner para poder empezar la temporada siguiente. Con eso sí que hubiera estado de acuerdo, porque, presuntamente, se ganaba en seguridad y en todo. Pero dejar deudas tan grandes como hemos visto que se ha hecho después, pues ha sido una salvajada. Si hubieran podido seguir votando los socios, eso no hubiera ocurrido nunca”.

“Si no hubieran llegado las SAD, el Real Zaragoza no estaría como está. Estaría en la máxima categoría, como siempre. Donde ha estado siempre y donde tiene que estar. Nuestro club va a cumplir este mes 90 años. Hemos sido mucho los que hemos pasado po él, aragoneses siempre. Y fruto del trabajo de todos se llegó hasta donde se llegó y se consiguieron los títulos que se consiguieron. Pero en el momento en el que entraron notros factores como las SAD, la política, etc., pues todo se ha derrumbado como un castillo de naipes. Los socios estamos siempre para lo bueno y para lo malo. Los otros, cuando viene lo malo, se van”.

“Ninguna de las dos opciones compradoras me convence, porque las dos son de fuera. Es muy triste. Aquí siempre hemos estado gente de Aragón, defendiendo lo nuestro. Hemos estado siempre junto a nuestro equipo y a nuestra afición. Los que nos metieron en este fregado en 2006, que fueron los políticos de aquel momento, con lo de PLAZA, la construcción... pues también tendrían que ser los que ahora nos sacaran de esta situación. Podrían hacer un esfuerzo, con La Romareda de por medio y la Ciudad Deportiva detrás, y sacar adelante el Real Zaragoza con gente de aquí”.

“Los que van a venir, por 6,5 millones y un aval de 16 se van a hacer con el club. Y con la deuda, evidentemente. Pero creo que con estas cantidades se podría dar un paso al frente para que gestione el Real Zaragoza gente de aquí. Me da mucha pena. Eso sí, dicho esto, antes de que desaparezca el club, que vengan los mexicanos o los americanos”.

“No me decanto por unos o por otros. Pero lo que sí encuentro muy raro es que estén tardando tanto y estén tanto tiempo hablando. Me da la impresión de que algunos han venido a alcahuetear. A saber lo que había dentro, a saber lo que se debe... A ver si hay alguna oportunidad de que por 2 millones, por decir algo, te puedes quedar y luego llevarte hasta las cenizas”.

“Creo que las personas serias que estén verdaderamente interesadas en el Real Zaragoza ya deberían haberse pronunciado oficialmente. Entonces me lo creería. Hasta ahora son cosas que se dicen desde dentro del club, más que nada por la presión de la afición. Siempre parece que va a ser ya la semana que viene, pero ahora ya no sé de qué año”.

“Las instituciones deberían hacer lo posible para que el Real Zaragoza esté en manos de gente que verdaderamente sienta su escudo y no gente que venga a aprovecharse o a vivir del club. Me duele mucho ver a chicos jóvenes en la grada que nunca han visto jugar al Real Zaragoza en Primera. Tendremos que ir todos juntos otra vez a la Plaza del Pilar, pero esta vez a rezar”.