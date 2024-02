Andrés Borge se rompe la plastia del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda

Las lesiones se están cebando con el Real Zaragoza esta temporada y, muy especialmente en este año 2024. Particularmente en un mes de febrero atroz, que comenzó con la grave lesión de Guti el día 5 ante el Sporting y que acaba ahora con otra lesión muy importante, la del lateral canterano Andrés Borge, que sufre una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior.

El jugador aragonés, que renovó su contrato hace unos meses con el Real Zaragoza hasta 2027 y pasó a tener ficha profesional del primer equipo, deberá pasar por el quirófano en los próximos días y, evidentemente, es baja para lo que queda de temporada. Se da la circunstancia de que el jugador de Binéfar ya sufrió en 2021 una rotura del ligamento cruzado anterior. La plastia que se le implantó entonces es la que se ha roto ahora.

Borge, que ha participado esta temporada en once partidos, ocho de ellos como titular, y que actualmente no tenía la confianza de Julio Velázquez -que no venía contando para nada con él-, sufrió esta rotura del ligamento cruzado en el entrenamiento del pasado martes. Y aunque desde el el club se habló inicialmente de "un golpe", las pruebas realizadas en la tarde del miércoles han determinado la gravedad de la lesión. El jugador, de 22 años, ya estaba recuperado de las molestias que le tuvieron recientemente varias semanas fuera de las convocatorias, pero ahora se ha acabado la temporada para él

El Real Zaragoza confirmaba este jueves la grave lesión con este comunicado:

“El jugador Andrés Borge, que sufrió un giro en la rodilla izquierda en un lance fortuito al final del entrenamiento del pasado martes, fue sometido a pruebas radiológicas en la tarde de ayer. Los resultados confirman que tiene una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior. Borge deberá pasar por el quirófano en los próximos días.

Desde el Real Zaragoza te mandamos toda nuestra fuerza y todo nuestro cariño, Andrés. Tu club está contigo.Toda la información médica proporcionada por el club se da con la supervisión y el consentimiento de los jugadores que padecen dichas dolencias”.

A lo largo de esta aciaga temporada han caído lesionados, con diferente gravedad (y algunos varias veces), estos jugadores: Nieto; Francho, Lecoeuche, Cristian Álvarez, Fran Gámez, Sinan Bakis, Iván Azón, Lecoeuche, Mollejo, Germán Valera, Rebollo, Guti... Los últimos ocho días han sido especialmente duros, con las nuevas lesiones de Bakis, de Cristian (sóleo) y ahora Borge. Y entre algodones están también otros como Lecoeuche, Mouriño o Francho.