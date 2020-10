La alineación indebida del Alcorcón dará al Real Zaragoza los tres puntos de un partido que acabó sin goles

El Alcorcón cometió alineación indebida en el partido de este sábado frente al Real Zaragoza. Mere Hermoso, entrenador de los locales, hizo coincidir en el campo durante nueve minutos, del 73 al 82, a cinco jugadores con ficha del filial: Castro, Juanma Bravo, Barbero, Arribas y Samu Sosa. De esta forma, el equipo aragonés sumará los tres puntos, ya que deben coincidir como mínimo en todo momento siete futbolistas con ficha del primer equipo.

Todo se desata en el minuto 73, cuando el entrenador del conjunto local retira del campo a Carlos Bellvis y entra Samu Sosa. Ya estaban en el campo Castro, Juanma Bravo y Barbero (que habían salido en el once inicial) y unos minutos antes que Sosa había entrado también al campo el delantero Arribas en sustitución de Marc Gual. A continuación, en el minuto 82, cuando ya llevaba el Alcorcón nueve minutos con cinco jugadores con ficha no profesional en el campo, se dan cuenta en el banquillo del equipo alfarero de la circunstancia y retiran inmediatamente del campo a Juanma Bravo. Pero ya era demasiado tarde y ya se había cometido alineación indebida. Era algo tan evidente por el hecho de que se habían visto cinco jugadores con dorsal más alto que el 25.

Es verdad que algunos de estos jugadores están absolutamente inmersos en la dinámica del primer equipo, son profesionales y aunque se les ha fichado para la primera plantilla tienen ficha del filial para dejar más fichas libres dentro del cupo de 25 del primer equipo. Y eso puede hacer que se confunda el entrenador. Por ejemplo, el Real Zaragoza tuvo toda la temporada pasada a un jugador tan indiscutible del primer equipo como Luis Suárez, nada menos, con ficha del filial por esa razón. Pero, desde luego, eso no quita para que, llegado el caso, como le ha sucedido al Alcorcón, estos jugadores sean considerados como no profesionales en términos de alineación y el error se convierte en irreversible.

La circular de la Federación Española de Fútbol dice lo siguiente: "Cada uno de los equipos deberá comparecer y mantener durante todo el desarrollo del mismo, al menos siete futbolistas de los que conforman la plantilla de la categoría en la que milita el equipo salvo lo estipulado en las cláusulas extraordinarias para el COVID-19".

En esa misma circular, esto es lo que dice la Federación acerca de esas medidas extraordinarias por el coronavirus: "El número mínimo de futbolistas de la primera plantilla (7) del artículo 223 seguirá plenamente vigente durante el desarrollo de toda la competición salvo cuando operen causas del COVID descritas anteriormente, en cuyo caso el número mínimo de jugadores con licencia de la primera plantilla para la disputa del partido y durante todo el desarrollo del mismo será de cinco jugadores de la primera plantilla, salvo que el club dispusiera de un número mayor (hasta 7) de jugadores de la primera plantilla habilitados para el encuentro".

Y añade: "En el supuesto de que en cualquier momento de la temporada un equipo por causas del COVID acreditadas por el médico del equipo no tuviera el número mínimo de jugadores de la primera plantilla previsto en el artículo 233y siguientes del Reglamento General para la disputa del encuentro o durante el mismo encuentro, con las adaptaciones al COVID previstas en los apartados procedentes, podrá disputar el encuentro con cualquier otro jugador procedente de los equipos dependientes o filiales, hasta el límite de los 5 jugadores de la primera plantilla, siempre que hubiese cumplido con los protocolos sanitarios y de seguridad del COVID previstos en la competición profesional, no supere el número máximo de jugadores extranjeros previsto en el artículo 230 del Reglamento General y sin que tal circunstancia sea considerada como incomparecencia y pérdida del encuentro, ni tampoco será causa de solicitud de suspensión del encuentro por parte del club afectado. El club deberá alinear a todos los jugadores de la primera plantilla habilitados para el encuentro cuando estos sean siete o menos. Si por cualquier circunstancia uno de estos jugadores abandonara la disputa del partido sí será causa de incomparecencia y pérdida del encuentro”.

De esta forma, un equipo puede alinear a menos de siete jugadores con licencia del primer equipo siempre que el médico del club acredite que no disponen del mínimo de futbolistas como consecuencia del COVID-19 y, además, en todo momento tendrían que estar en el campo todos aquellos jugadores de la primera plantilla cuando estos sean siete o menos.

Por eso, a pesar de no haber logrado la victoria, el conjunto aragonés va a reclamar al Comité de Competición la alineación indebida cometida por el Alcorcón. No va a haber ninguna duda. El Real Zaragoza tiene la constancia de que el Alcorcón no había comunicado con anterioridad al encuentro ningún caso de coronavirus y por tanto no se da ninguna circunstancia que permitiese alinear a la vez más de cuatro jugadores con ficha no profesional.

El entrenador zaragocista, Rubén Baraja, apuntaba a la conclusión del partido que«el club lo que hará será defender sus intereses si se ha producido esa situación. En el fragor del partido es muy difícil valorar las situaciones. Si se ha dado, el club tratará de buscar lo mejor para nosotros», comentó.

Por tanto, queda claro que el Real Zaragoza va a hacer lo que haría el Alcorcón si hubiera sido al revés. O lo que haría cualquier equipo en esta circunstancia. Es decir, reclamará la alineación indebida y habrá denuncia ante el Comité de Competición.El Real Zaragoza, en consecuencia, se hará con los tres puntos del partido, ya que se le dará el partido por ganado con el resultado de 0-3.

En el campo, el encuentro acabó sin goles, tras una buena primera parte del Real Zaragoza, que dominó, aunque sin crear demasiado peligro, y una segunda mitad en la que el Alcorcón pasó a llevar las riendas. Especialmente desde el minuto 63, cuando los aragoneses se quedaron con uno menos por la clarísima expulsión de Jannick Buyla. Previamente, en el minuto 53, se había retirado Vigaray lesionado.Por eso, dadas las circunstancias, el empate a cero no era un resultado nada malo, tras jugar el Real Zaragoza más de media hora en inferioridad numérica.



El choque enSanto Domingoarrancó con un Real Zaragoza activo en ataque, buscando ya desde el inicio percutir en la meta de Dani Jiménez. En el primer minuto de encuentro, tras una jugada ensayada en un saque de esquina, Haris Vuckic lo probó de tacón, pero la pelota fue rechazada por un defensor local.

Los blanquillos, seguros y bien organizados, no sufrían acometidas del conjunto alfarero, y buscaba por bandas generar llegadas ante un también bien posicionado Alcorcón. En el minuto 21 lo intentó Carlos Vigaray con un disparo lejano con la izquierda, aunque salió desviado. Los centros de Pep Chavarria y las acciones de Luca Zanimacchia, entre las que destacó un chut en el minuto 29, crearon peligro, pero faltó la claridad remate final.

Justo después, Barbero pudo tener una opción de gol, pero Cristian Álvarez se anticipó con velocidadlanzándose al suelo y haciéndose con el esférico. En el 33, Juanjo Narváez se quedó cerca de sorprender a Jiménez con un centro chut desde la derecha. Marc Gual dispuso de la última oportunidad antes de llegar al descanso, y su tiro cruzado con la pierna izquierda salió rozando el poste de la portería zaragocista.

En la segunda mitad, los blanquillos tuvieron la acción más clara poco después de regresar de vestuarios, en el minuto 52. Tras un gran pase al espacio de Vuckic, el disparo ajustado de Narváez se fue fuera por muy poco. El choque parecía cambiar con la expulsión por roja directa de Jannick Buyla en el minuto 63, pero los hombres de Rubén Baraja continuaron sólidos sobre el verde de Santo Domingo y apenas recibieron ocasiones del cuadro madrileño en los 30 minutos que permanecieron con un jugador menos, pese al claro dominio de los alfareros en ese último tramo del encuentro.

Cristian Álvarez apareció para realizar una gran intervención ante la llegada al área zaragocista de Laure, achicando huecos y despejando a saque de esquina el lanzamiento del lateral derecho. En el minuto 78, los alfareros también rozaron el tanto tras un córner cerrado, pero no pudieron adelantarse en el marcador, como tampoco lo hizo el Real Zaragoza, que sumó su segundo empate consecutivo en LaLiga SmartBank y su primer duelo sin encajar gol, fortaleciéndose defensivamente. Pero todo eso quedó ya en un segundo plano ante la evidencia de que el resultado final no será el cero a cero sino el cero a tres.

Alcorcón: Jiménez, Laure (Ernesto, 83'), Castro, Fernández, José Carlos, Juanma (García, 83'), Gorostidi, Bellvís (Sosa, 73'), Fraile, Barbero y Gual (Arribas, 60').

Real Zaragoza: Cristian, Vigaray (Francés, 53'), Atienza, Guitián, Chavarria, Eguaras, Ros (Zapater, 64'), Jannick, Zanimacchia (Larrazabal, 64'), Narváez (Adrián, 75') y Vuckic (Fernández, 75').

Goles: no hubo.

Árbitro: Trujillo Suárez (comité canario). Expulsó a Jannick (min. 63) por roja directa por parte del Real Zaragoza. Amonestó a Ros (min. 63) por parte del Real Zaragoza; y a Fraile (min. 15) por parte del Alcorcón.