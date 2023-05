Alberto Zapater: "Hasta aquí ha llegado el sueño de un chico de Ejea. Pero me voy feliz"

En vísperas de su último partido como zaragocista, que será este viernes en La Romareda ante el Tenerife, pocos días después de haberse conocido oficialmente su salida del club de su vida, Alberto Zapater, capitán del Real Zaragoza, comparecía este miércoles en una emotiva rueda de prensa en la que explicaba que es un día que nunca se quiere que llegue pero que va del club “feliz”.

En una concurridísima comparecencia ante los medios y también ante directivos, técnicos y la totalidad de la plantilla de jugadores, Zapater, sobre todo al principio, se mostraba muy emocionado. El de Ejea de los Caballeros ha realizado un extenso capítulo de agradecimientos, ha pedido perdón a aquellos que no creen que haya estado a la altura y le ha dado las gracias “a todos los que forman parte de este sueño de un chico de Ejea”.

El centrocampista, que ha reconocido que se encontraba “desbordado” por todo lo que está viendo en los últimos días, ha apuntado que había dejado huella y que durante su carrera se ha sentido “futbolista y futbolista del Real Zaragoza”.

Zapater ha señalado que ahora estaba en un proceso de “asimilar todo” y que ha pasado días “difíciles” porque consideraba “una pasada” lo que se está haciendo por él pues no cree merecer tanto y que por eso quería dar las gracias.

“Es un día que nunca quieres que llegue pero me voy feliz. Lo he dado todo y no quiero que parezca que es triste. Me voy feliz, nunca imaginé lo que he vivido y quería dar las gracias a todos. Aúpa Zaragoza”, ha señalado.

Igualmente ha explicado que los finales son difíciles y que el club está por encima de cualquiera: “si ha pasado así es porque es lo mejor, tenía que pasar y ya está”.

A este respecto ha apostillado que es “afortunado” y que no quería pensar en si podía haber hecho “esto o lo otro” por lo que no le queda ninguna espina clavada.

El centrocampista ha explicado que no había comparecido con nada escrito porque este martes iba a preparar un texto y que su mujer le dijo que simplemente contase lo que sentía.

“Soy lo que soy gracias al Real Zaragoza que me ha permitido estar aquí ahora sentado y sentirme respetado, ir a un colegio y que los niños te miren de forma diferente, ser pregonero de las fiestas de mi pueblo, representar a mi país, cumplir un sueño, me ha formado como persona, me ha hecho poder hacer lo que me gusta, sentirlo y hacer reír y llorar a la gente”, ha explicado.

A este respecto ha añadido que se consideraba un “privilegiado y un afortunado” porque nunca pensó que todo lo que ha vivido iba a ocurrir.

“Siempre creí que era un elegido. Hay muchos que se han quedado en el camino porque esto es muy difícil”, ha añadido.

Preguntado por qué sentía en estos momentos, ha indicado que tenía muchas cosas en la cabeza pero que pensaba en el viernes, en el último partido de Liga y que había que ganarlo.

“Cada partido cuenta y el viernes tenemos que ganar y hacerlo como toca. Ahora mismo no acepto que dentro de tres o cuatro días se ha acabado. Puede ser que eso pase pero lo tengo que ver con mi familia. No me veo claramente diciendo que dejo el fútbol pero eso lo dirá el tiempo. Tiene que ser algo muy especial para mi familia”, ha indicado.

Alberto Zapater ha reiterado que ahora mismo solo piensa en el partido contra el Tenerife pero que después no sabe si el sábado “estará el abismo”.

“Quiero ver si no puedo parar. Hay que hacerlo convencido y tengo que sentirme bien conmigo mismo. Tenemos la mejor profesión que hay. Tendré que ver, el tiempo me dirá. Tendré que ver lo que me pide el cuerpo. Necesito ver que hago algo y sentirme lleno, pero eso tendré que verlo”, ha enunciado.

Sobre qué recuerdos más destacados tiene, el jugador aragonés ha señalado que puede contar “cien mil anécdotas” pero que se queda con su debut con el Real Zaragoza el 21 agosto de 2004 en La Romareda en la ida de la Supercopa contra el Valencia.

A este respecto ha querido recordar a Víctor Muñoz, que fue el técnico que confió en él y lo hizo debutar con la elástica ‘blanquilla’.

Alberto Zapater ha subrayado que ha tenido “pasión” por el fútbol que ha sido lo que le ha hecho dar “un plus” como jugador y lo que le ha hecho superar lesiones, enfermedades y contratiempos.