Albacete y Real Zaragoza firman las tablas en un choque tan soso como equilibrado y casi sin ocasiones (0-0)

Casi como continuación del cero a cero que unas horas antes había significado la eliminación en los penaltis de España ante Marruecos, sin apenas tiros a puerta, el Albacete y el Real Zaragoza se dedicaron a lo mismo y se repartieron un punto cada uno en la noche de este martes después de empatar sin goles en un choque tan equilibrado como aburrido.

El conjunto manchego, que no es ningún ogro y que apenas creó peligro, dominó algo más en la primera parte, para dejar después que el equipo aragonés fuera quien llevara el control del partido en la segunda mitad. Pero ese dominio ficticio del Real Zaragoza en el segundo período, al no venir acompañado de ocasiones de gol, se quedó en eso, en un tostón de partido en el que nadie tiraba apenas a puerta y las ocasiones brillaban por su ausencia.



Las rotaciones de Escribá llegaron a ser casi una revolución al introducir en el once inicial hasta siete variaciones respecto al del sábado pasado ante el Ibiza. Larrazábal, Francés, Gabi Fuentes, Manu Molina, Zapater, Eugeni Valderrama y Gueye no habían salido de inicio en el anterior partido y sí lo hicieron en éste, pero obedeciendo más al hecho de jugarse tres partidos en una semana y pensando ya en el encuentro del próximo sábado en La Romareda ante la S.D. Huesca.

Uno de los cuatro que mantuvieron la titularidad fue Ratón, quien, al igual que ante el Ibiza, alternó algún desliz inicial con un par de buenas intervenciones después. En cualquier caso, mantuvo su puerta cero, fruto también del orden defensivo que mostró el conjunto zaragocista, que no se descompuso en ningún momento, pero que estuvo absolutamente romo en ataque. Es el primer partido de liga con Escribá en el que no se encaja ningún gol, pero también el primero en el que no se marca.

Los primeros compases del encuentro arrojaron un tímido dominio del Zaragoza que no se tradujo en ocasiones, como sí lo hizo Fran Álvarez para el Albacete con un fuerte chut, a los doce minutos, que no terminó en gol porque Álvaro Ratón lo evitó con una mano providencial.

El mismo protagonista impidió el tanto manchego dos minutos más tarde, después de un tiro de Manu Fuster que tuvo que desviar a saque de esquina con una estirada complicada, porque el esférico botó justo delante del área pequeña.

De ahí hasta el final del primer periodo el equipo local amasó más posesión y buscó con algo más de ahínco la portería del conjunto visitante, siendo muy incisivo por la banda diestra de Álvaro Rodríguez, quién no encontró rematador en todas sus internadas por ese costado.

En la segunda mitad fue el cuadro de Fran Escribá el que dominó algo más y, en el minuto 59, Gueye dispuso de la mejor oportunidad de los suyos con un cabezazo que sacó Bernabé con apuros. El propio Gueye no supo aprovechar el rechace, que dejaba el balón en sus pies.

La escuadra aragonesa controló más el partido y tuvo más posesión en la segunda parte, pero no tuvo la fe suficiente para buscar el triunfo ante un rival que también parecía conformarse con las tablas. Entre las pocas ocasiones zaragocistas, a pesar de dominar, destacó un disparo de media distancia de Larrazabal que detuvo el meta local Bernabé (minuto 68).

Tanto al Albacete como al Real Zaragoza parecía valerles el empate porque sus jugadores ralentizaban los saques de banda e incluso los cambios, a pesar de tener, en el caso de los aragoneses, demasiado cerca el descenso, que, con este punto, queda ahora a cuatro puntos.

Kawaya con un lanzamiento desde lejos, en el minuto 93, ofreció la última acción de peligro de un choque en el que precisamente brillaron por su ausencia, o por su escasez, las ocasiones de gol de unos y otros, muy conformados ambos con el empate.

Albacete 0: Bernabé, Álvaro, Djetei, Glauder, Julio Alonso (Juan María Alcedo, min.63), Duba(Juanma, min.63), Olaetxea, Fran Álvarez (Maestre, min.69) (Ros, min.80), Maikel Mesa, Fuster (Kawaya, min.80) e Higinio.

Zaragoza 0: Ratón, Larrazabal (Vigaray, min.77), Jair, Francés, Gabi Fernández, Francho, Manu Molina (Jaume Grau, min.84), Zapater, Eugeni (Vada, min.77), Giuliano (Mollejo, min.77) y Gueye.

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité Catalán). Mostró cartulinas amarillas a los visitantes Jair y Manu Molina.

Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de liga en Segunda división disputado en el Carlos Belmonte ante 5.790 espectadores.