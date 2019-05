La Policía Nacional ha detenido a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas. Entre ellos al presidente de la S.D. Huesca, Agustín Lasaosa, así como al jefe de los servicios médicos del club, Juan Carlos Galindo.

En la operación han sido arrestados, además, varios futbolistas. Entre ellos el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo, supuesto cabecilla de la organización; Borja Fernández, ex jugador del Valladolid; Carlos Aranda, perteneciente a varios equipos de Primera; y otros dos ex jugadores de la S.D. Huesca, Íñigo López y Samu Saiz.

A todos los detenidos se les imputa pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.

La operación se ha desarrollado desde primera hora de la mañana, cuando un amplio dispositivo de Policía Nacional se ha desplegado en la sede de la Sociedad Deportiva Huesca. En la trama podrían estar implicados varios futbolistas de Primera División.

