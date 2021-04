Endulza el día de la Madre con unos crespillos de borraja crujientes

Que la borraja es la verdura de invierno más característica de Aragón es una realidad. Borraja con almejas, con arroz, con patata o en postre. Precisamente de postre hablamos porque hoy te proponemos un postre típico aragonés como son los crespillos de borrajas. Para prepararlos necesitaremos las hojas verdes y tiernas de la borraja. Si hay una zona dónde el crespillo es típico esa es Barbastro. Esta localidad altoaragonesa celebra por la Encarnación, el domingo más próximo al 25 de marzo, la Fiesta del Crespillo, un fiesta declarada de Interés Turístico de Aragón. Durante la mañana de ese domingo una decena de hornillos se encienden para preparar mas de 10,000 crespillos que degustan las cientos de personas que se acercan a la plaza del Mercado. Si no has tenido oportunidad de probar este manjar dulce, o si te encantan y no sabes dónde conseguirlos, te proponemos que los hagas en casa y dejes a los tuyos encantados y agradecidos.

CRESPILLOS DE BORRAJA CRUJIENTES

Ingredientes

Para 4 personas

800 g. de hojas tiernas de borraja

300 g. de harina

300 g. de azúcar

2 huevos

Leche

Aceite de oliva

Elaboración

Empezamos preparando una pasta muy ligera con la harina, las dos terceras partes del azúcar, los huevos batidos y un poco de leche.

Por otro lado limpiamos bien las hojas más tiernas del cogollo de la borraja, las troceamos y las rebozamos con la pasta ligera que acabamos de preparar.

Las freímos en aceite muy caliente y cuando estén doradas las retiramos, las ponemos a escurrir sobre papel absorbente y, a la hora de servirlas echamos por encima un poco de azúcar.



