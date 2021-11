Atrévete con la “hamburguesa de lentejas y arroz”, perfecta para sorprender

En “Contigo pan y cebolla” nuestro experto Juan Barbacil sigue apostando por la llamada “cocina de aprovechamiento”. Ésta vez con un receta que además pueden utilizar, adaptádose todos aquellos que prefieran cocinar sin ultilizar algún tipo de carne. La “cocina de aprovechamiento” es una de la corrientes que más adeptos está teniendo ultimaménte. Se trata de utilizar esos alimentos, cocinados ya o no, que tengamos por casa, para evitar así el desperdicio.

La propuesta de hoy es además muy nutritiva y diferente. Hamburguesa de lentejas y arror sobrante. Las legumbres en general tienen un alto valor nutricional y se recomiendan consumir 2 o 3 veces por semana. Las lentejas, en este caso, combinadas con el arroz, se convierten en una alimento muy completo. Las lentejas aportan sobretodo hidratos de carbonao, especialmente almindón, fibra soluble y proteinas vegetales. Éstas últimas no tienen tanta calidad cómo las de origen animal ya que no contiene metionina, que por el contrario sí está presente y en gran cantidad en el arroz. Además las lentejas tienen mucho contenido en hierro pero el cuerpo encuentra mucha dificultad para absorberlo. El arroz, aquí juega un papel fundamental ya que facilita la absorción de éste mineral.

.HAMBURGUESAS DE LENTEJAS Y ARROZ SOBRANTES

Ingredientes

1 taza de arroz cocido

1 taza de lentejas cocidas

1 cebolla grande o 2 si son pequeñas

1 trozo de ají rojo

1 diente de ajo

Un trozo de queso al gusto

Sal y especias a gusto

Elaboración

Mezclamos el arroz con las lentejas, en ambos casos en frío. Incorporamos a la mezcla las cebollas, el ajo y el ají rojo, todo picado en trozos pequeños. Añadimos el queso y condimentamos con sal y otros condimentos al gusto.

Amasamos bien y cuando la mezcla adquiera una textura relativamente homogénea vamos dando forma a las hamburguesas con ayuda de las manos y colocándolas en una placa para horno levemente aceitada.

Cocinamos durante 30 minutos o hasta que estén doradas, dando vuelta a mitad de cocción para lograr un color uniforme de ambos lados.

Servimos, y si sobra alguna hamburguesa la podemos guardar en el congelador durante tres meses sin problema.

