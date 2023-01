Sanidad renueva la guía “Cuídame” para mujeres embarazadas y familias con recién nacidos

Sanidad ha renovado la guía “Cuídame, orientaciones para el principio de la vida” destinada a mujeres embarazadas y familias con recién nacidos. La anterior era de 2005 y se han actualizado los consejos según las últimas evidencias científicas. Hay pautas de alimentación, colecho, porteo y, como no, sobre el sueño infantil. Se han repartido 12.000 ejemplares en centros de salud y maternidades.

Al trabajo de pediatras, enfermeras de pediatría y matronas se une ahora el de una ginecóloga y una dietista nutricionista. Así, por primera vez se incluyen pautas de cuidado en el embarazo. "Se habla de los cambios homonales, las molestias normales en muchas ocasiones y qué nos debe llevar a acudir al médico", señala Pilar Andrés, ginecóloga del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Además, se incide en la importancia de llevar una vida sana "no solo por las enfermedades que se pueden transmitir al bebé", e incluye incluso una dieta semanal. La guía recoge también información sobre y el posparto, teniendo en cuenta los cambios físicos y emocionales de la mujer.

En el cuidado del bebé, se incide en la necesidad de atender siempre su llanto ya que, tal y como recoge la guía, el bebé "no llora para fastidiar" sino que es su forma de comunicarse. De hecho, se recomienda atenderlo antes de que llore. El documento destierra viejas creencias (o no tan viejas) y deja claro que no se malacostumbra a los brazos, la realidad es que los necesita.

También se dan pautas para entender el sueño infantil, que es "madurativo" y, por lo tanto, "es normal que se despierten varias veces" y "no hay una edad para que duerman del tirón". Además, se explicacómo practicar el colecho (dormir con el bebé) de forma segura, si la familia así lo decide, lo que favorece la lactancia materna, que se recomienda "como único alimento hasta los 6 meses de vida porque no necesitan otra cosa y también por las ventajas nutricionales y no nutricionales que tiene, también para la madre lactante", tal y como explica el pediatra César García Vera, pediatra del Centro de Salud de Sagasta.

La lactancia se recomienda siempre "a demanda", también en los niños aliemtados con biberón, es decir, sin programar las tomas o tener que esperar 2 o 3 horas, como se recomendaba de forma errónea en épocas anteriores. Se incluyen, además, consejos para extraer y conservar esa leche, explicando también el funcionamiento del Banco de Leche Materna, para donarla para bebés prematuros.

"Evidentemente, los temas nutricionales han evolucionado en estos 18 años", señala el pediatra. Por ello, se recomienda la introducción paulatina de prácticamente todos los alimentos a partir de los 6 meses, también pescado y huevo, sin esperar a los 10 meses o el año, como se decía antes. La guía explica también que el la alimentación por el método BLW (Baby Lead Weaning), que consiste en ofrecer los alimentos a trozos en lugar de triturados.

El documento recoge aspectos tan básicos como la higiene, el cambio de pañal, cómo cortar las uñas o cómo prácticar primeros auxilios. Además, hay consejos sobre porteo, que debe ser ergonómico, con las piernas en forma de 'C' y con la barriga del bebé pegada al cuerpo del adulto, es decir, nunca mirando hacia delante.

