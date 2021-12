¡Que no te la cuelen con la Lotería! Los 10 consejos de la Policía para evitar timos

Los delincuentes desarrollan su ingenio para intentar timarnos con la Lotería de Navidad. Desde la venta fraudulenta de décimos hasta problemas a la hora de cobrar los premios. Son varios los robos que se han desarrollado en los últimos años vinculados a este sorteo. Por ello, la Policía Nacional nos aporta 10 claves para no caer en los timos relacionados con la Lotería de Navidad.

El primer consejo es comprar los décimos de Loteria en sitios autorizados, ya sean establecimientos físicos o tiendas online. En el caso de las compras por Internet, es aconsejable guardar todos los correos y justificantes de haber adquirido el boleto.

Además, hay que comprobar que nuestro décimo tenga el logo, el código y todos los elementos de verificación. Otro consejo importante es desconfíar de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que desconoces y en el que no has participado.

A veces los problemas se dan incluso con amigos y familiares con los que se comparte un décimo. En estos casos, no hay que olvidar fotocopiar el décimo e indicar quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos.

La Policía también nos recomienda hacer una fotografía de nuestros décimos y apuntar en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si se pierde o te lo roban. Así podrás denunciar en caso de que otra persona pretenda cobrar tu décimo.

Si pierdes un boleto o crees que han podido robártelo, denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado aportando todos los datos que tengas sobre los autores y su modus operandi. Si no has caído en el fraude pero tienes datos sobre ello, infórma a través de la web: policia.es.

Por último, también es importante mantener tu boleto de Lotería en perfectas condiciones ya que su deterioro podría dar problemas en caso de ser premiado. Recuerda que caduca a los tres meses.

Recuerda además que Loterías y Apuestas del Estado va a permitir el cobro de premios que alcancen hasta los 2.000 euros por la plataforma Bizum. Se trata de la primera organización de este tipo en España de disponer de este sistema. Todos los premios hasta 40.000 euros están exentos de tributación.

¿CUÁLES SON LOS TIMOS MÁS COMUNES RELACIONADOS CON LA LOTERÍA DE NAVIDAD?

Entre los robos relacionados con la Lotería de Navidad, uno de los más comunes consiste en recibir una llamada telefónica o email procedente de una supuesta institución de confianza. Los timadores están en realidad suplantando la identidad corporativa de esta marca o institución que puede ser por ejemplo, nuestra compañía de seguros o entidad bancaria. Con su logo y nombre, nos informan de que hemos sido agraciados con un premio en el sorteo de la Loteria de Navidad y nos piden nuestros datos bancarios con la supuesta intención de abonarnos el premio. En ocasiones incluso, los timadores llegan a pedir a la víctima un ingreso bancario previo a recibir su supuesto premio.

Otro timo bastante frecuente es que los ladrones se hagan pasar por vendedores autorizados de Lotería a través de Internet. Son webs fraudulentas que venden boletos de Lotería a menor precio pero en realidad, estos números son falsos y si se toca, no cobrarás absolutamente nada. Los boletos fraudulentos no tienen logo, ni código ni sello de la entidad expendora.

El conocido timo del "Tocomocho" también se sigue realizando. Consiste en que la víctima es abordada en la calle por el timador que le dice que tiene un décimo premiado pero que, por algún motivo, no puede cobrarlo. El ladrón ofrece a la víctima el décimo supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero. En este caso, las víctimas suelen ser personas de edad avanzada.

