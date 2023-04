Los errores que no debes cometer en tu declaración de la Renta

Este martes 11 de abril comienza el plazo para realizar la declaración de la renta. El plazo está abierto hasta el 30 de junio. De momento, la declaración se podrá presentar a través de Internet y en las próximas semanas se abrirá también la posibilidad de realizar los trámites de forma telefónica y presencial. De cara a esta declaración de 2023, hay una serie de aspectos que debemos tener en cuenta para evitar pagar de más.

- COMPROBAR LAS DEDUCCIONES AUTONÓMICAS. La Agencia Tributaria recoge varios supuestos en los que se pueden aplicar deducciones en Aragón. Son el arrendamiento de vivienda social con una deducción de hasta el 30% para el arrendador, la compra de vivienda habitual por parte de víctimas de terrorismo, la compra o rehabilitación de vivienda habitual para menores de 36 años en pueblos de menos de 5.000 habitantes y por último, el arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago.

- NO RECUPERAR PLANES DE PENSIONES QUE NO SEAN NECESARIOS: Según informa la OCU, este es uno de los principales aspectos a tener en cuenta.La normativa no establece ningún límite temporal al cobro del plan de pensiones. El consumidor puede decidir cuándo cobrarlo y cómo cobrarlo: de una vez, a plazos, mezclando ambas opciones... El dinero que se recibe por el rescate de un plan de pensiones hay que sumarlo al resto de ingresos y por tanto implica pagar más en el IRPF. Por ello, el usuario debe reflexionar bien en qué momento cobrar su plan de pensiones ya que esta decisión puede incrementar la cuota a pagar en la declaración de la Renta.

- INCLUIR LAS DONACIONES SOLIDARIAS. Cualquier donación solidaria que hayamos hecho a lo largo del año nos servirá para deducirnos hasta un 80% de la cantidad donada hasta los primeros 150 euros. A partir de esa cantidad, la deducción será del 35%. Se incluyen todas las donaciones solidarios realizadas a ONGS, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. Además, por primera vez en este 2023, los aragoneses pueden deducirse 300 euros por haber acogido personas refugiadas durante al menos, cuatro meses. Se añaden también deducciones adicionales para las donaciones realizadas a Ucrania.

- COMUNICAR TU SITUACIÓN PERSONAL. La situación personal que atraviesa el contribuyente también puede servirle para pagar menos en su declaración. Por ejemplo, hay deducciones por nacimiento o adoptación del tercer hijo (o sucesivos) en familias numerosas, por nacimiento de hijo en municipios de menos de 10.000 habitantes, por el cuidado de personas dependientes o el nacimiento de un hijo con un grado de discapacidad de más del 33% y por realizar adopciones internacionales.

- NO OLVIDARNOS DE CUOTAS SINDICALES O DE COLEGIOS PROFESIONALES. Si pertenecemos a un sindicato o colegio profesional, podremos incluir las cuotas pagadas a lo largo del año anterior y así, pagar menos en nuestra declaración. También se pueden incluir los honorarios pagados a abogados y procuradores en caso de que se haya tenido un pleito laboral.

- NO ACUMULAR MUCHOS INGRESOS EN EL MISMO AÑO:Cuanto mayor sean los ingresos anuales, mayor será el tipo marginal que se ha de pagar en la declaración. En todo caso, acumular ingresos en el mismo año, supone aumentar innecesariamente la factura fiscal. OCU recomienda que siempre que sea posible se dilaten en el tiempo tales ingresos.

