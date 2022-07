Las persianas, elemento clave para evitar robos este verano

La Policía Nacional aumenta en Aragón sus medios para intentar evitar robos en viviendas durante este verano mientras nos vamos de vacaciones. Los robos más habituales en esta época del año los cometen bandas organizadas que previamente han marcado las viviendas para saber si están o no vacías.

Los delincuentes utilizan diversos tipos de pegamento o silicona que colocan en determinadas zonas de la puerta. Así comprueban si pasa mucho tiempo sin que nadie entra y salga de la vivienda. Cuando están seguros de que los propietarios del inmueble están de vacaciones es el momento en que cometen los robos.

"Son bandas itinerantes que en una mañana roban en un montón de edificios. Previamente han usado pegamento o silicona que apenas se ve, en la parte superior de la puerta o a la altura del suelo. Al abrir la puerta, rompemos la silicina. Pero si los ladrones vuelven y esa silicona no se ha roto, esa es la señal de que la casa está vacía y entonces, cometen el robo", nos cuenta el portavoz de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón, Cristian Aventín

Ante ello hay dos consejos importantes: no dejar que el buzón se llene de cartas o propaganda y colocar las persianas en una posición adecuada. "Debemos prevenir y una de las mejores formas es que parezca que hay gente dentro de la casa. Si nos vamos a marchar mucho tiempo está bien que alguien de confianza pueda subir y bajar las persianas de vez en cuando. Si dejamos la persiana subida del todo y alguien lo ve desde fuera, sabrá que no hay nadie en el interior; y si la dejamos bajada del todo, sucede lo mismo. Si no tenemos nadie que pueda bajar y subir nuestra persiana, lo mejor es dejarla a una altura intermedia", afirma Aventín. Si detectamos algún tipo de pegamentos, silicona o marca en nuestra puerta debemos avisar al 091.

Otros consejos para evitar robos y que recomiendan desde la Policía Nacional son cerrar siempre la puerta con llave y no comentar en redes sociales cuándo vamos a estar fuera de nuestra vivienda y ser prudentes también si lo comentamos con algún amigo o familiar en lugares públicos. Además, también podemos echar mano de dispositivos electrónicos que, de forma automática, puedan encender nuestra luces durante algunos minutos. Y por último, cuidado si detectamos la presencia de algún desconocido en nuestra comunidad o urbanización. No debemos facilitar el acceso al edificio a personas desconocidas que utilicen cualquier pretexto para querer entrar.

