Cuatro consejos para recuperar el ritmo de comidas de la mejor manera posible

Septiembre y octubre son los meses por excelencia de recuperar rutinas, para algunos incluso el año empieza ahora y no en enero. Este año, además de volver al cole, también recuperamos la normalidad. La vuelta a las oficinas y a las clases presenciales van de la mano de reencuentros y también de recuperar antiguos hábitos, que algunos no echaban tanto de menos, como volver a llevar el tupper a cuestas. Desde la empresa Brooklyn Town, recomiendan tener en cuenta estos cuatro consejos para que la vuelta a la rutina se haga lo más fácil posible en lo que se refiere a la comida:

1. El Batch cooking. Si todavía no lo conoces, es una técnica que vas a agradecer. Como su propio nombre indica, significa “cocinar por lotes” y consiste en invertir no más de dos o tres horas a la semana para cocinar y aprovechar estas elaboraciones para los menús completos de la semana. La idea es cocinar elaboraciones que puedas usar y combinar como más se te antoje, legumbres, salsas, salteados o guisos que puedas dejar preparados para, después, simplemente combinar de distintas maneras, y disfrutar en el menor tiempo posible.

2. Elige un recipiente adecuado y seguro. Casi todos hemos tenido alguna vez un incidente con los aceites o salsas que se han salido y nos han machado o echado a perder la comida, elige recipientes herméticos y seguros, sin peligro de fuga o rotura para evitar sorpresas desagradables.

3. Los platos preparados pueden ser una excelente opción cuando no tenemos tiempo. Muchas veces, debido al ritmo de vida y los horarios que tenemos, una opción puede ser recurrir a platos preparados, aunque no conviene abusar de ellos. En el supermercado y en muchos establecimientos de alimentación puedes encontrar una amplia gama de platos listos para calentar y consumir. El chef de Brooklyn Town, José Sola, afirma “Si nos organizamos con tiempo, una comida de tupper puede ser tan placentera como la recién preparada en casa, y cuando esto no es del todo posible, recurrir a los platos preparados, en ocasiones puntuales, puede ser una opción de lo más acertada”.

4. Deja los aliños y los alimentos húmedos para el final. Si eliges ensaladas (en su amplia variedad de opciones) recuerda mantener los alimentos más húmedos (como la lechuga) en la parte superior de la elaboración, y mezclarlos en el momento antes de comer, así mantendrán sus propiedades y texturas al máximo.

