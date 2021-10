¿Cuáles son las claves para corregir el mal comportamiento de tu perro?

En los inicios de la pandemia, el aumento del tiempo en el hogar de los dueños mejoró la calidad de vida y el bienestar de sus mascotas. Con el fin del confinamiento y los cambios en las rutinas de ambos, las conductas de los animales se han alterado notablemente. Según la Fundación Affinity, el mal comportamiento de los perros se agrava cuando pasan tiempo solos, lo que perjudica tanto al animal como a sus dueños, que en amascotasurbanas.comlgunos casos, desbordados por la incapacidad de corregir la conducta de sus mascotas, han terminado abandonándolas.

Para luchar contra el abandono animal y enseñar a los dueños a que adiestren a sus mascotas, Anika Rytel a través de Hotmart, empresa global de tecnología, lanzó productos digitales para ayudar a los dueños a corregir el mal comportamiento de sus perros. Así, las mascotas pueden vivir una vida más feliz, sana y equilibrada. Con la fundación de mascotasurbanas.com, Anika ha creado una comunidad que lleva más de cuatro años ofreciendo herramientas a los dueños que les permitan entender mejor a sus mascotas y crear un vínculo más fuerte entre ambos.

Tras casi 10 años de experiencia, Anika está especializada en el adiestramiento canino en diferentes disciplinas, como la denominada “obediencia deportiva” o “agility”. Un método que consiste en ayudar a que el perro realice ejercicio a la par que desarrolla otras habilidades como la inteligencia, obediencia y sociabilidad. También se centra en el entrenamiento perruno de destrezas más específicas, con el objetivo final de conseguir una transformación tal en la mascota, que se convierte en lo que conocemos como un “súper-perro”. Es decir, un perro absolutamente obediente.

Gracias a la presencia de su curso online en la plataforma de Hotmart, Anika ha conseguido aumentar su audiencia, llegando a más de 13K seguidores en Facebook y más de 42K en Instagram, expandiendo sus consejos de educación canina a lo largo de todo el mundo, de cara a fomentar el máximo entendimiento posible en la relación perro-dueño.“La combinación de nuestra experiencia unida a las múltiples consultas de las personas que acuden a mi empresa en busca de consejos para corregir el mal comportamiento de sus perros ponen de relieve los principales problemas que padecen estas mascotas en nuestra sociedad. Dificultades que se han agudizado tras la ‘vuelta a la normalidad’, con la reducción de horas en casa de los dueños y, por tanto, del tiempo que dedican a sus mascotas, en comparación a los meses de confinamiento”, explica Anika.

Entre los problemas más comunes observados en los canes tras la pandemia, está el hiper-apego y la dependencia emocional canina. Por este motivo, Hiperapego y Dependencia emocional Canina uno de sus cursos estrella disponible en Hotmart que se basa en entender las causas de la mala conducta canina para así poder establecer pautas de mejora en la relación entre ambos. En este sentido, según la adiestradora: “La hiperdependencia y el apego emocional surgen por malentendidos con sus dueños. Y la culpa no es de los perros, obviamente. Es de sus propietarios. No pasa nada, es normal que los humanos no sepamos sobre comunicación canina porque no entendemos su lenguaje. Pero podemos cambiarlo y para ello es necesario que aprendamos a entender a nuestra mascota”.

Además, la entrenadora identifica dos tipos de problemas relacionados con la educación canina: “Normalmente nos fijamos en las dificultades del entrenamiento para los dueños. Pero existe otro problema igualmente importante: el del punto de vista de los propios perros, que arroja luz del porqué de ese comportamiento y nos permite a los profesionales en la materia establecer las pautas para el cambio de su conducta”, destaca Anika. Con los cursos que ofrecen en la plataforma de Hotmart, comparte sus conocimientos con los dueños que desean ofrecer a los perros una vida mejor, en la que ambos se entiendan al máximo.

“Hotmart es el motivo por el que ahora somos lo que somos y podemos vivir de cursos digitales y trabajar desde cualquier sitio del mundo. Con esta plataforma hemos impulsado todo lo que tiene que ver con la empresa en varias áreas, con lo que me facilita el trabajo ya no solo con herramientas sino también a la hora de cuidar al cliente”, afirma Anika.

No solamente permite a los productores hacer llegar su contenido a gente de todo el mundo, sino que la plataforma de Hotmart ofrece ventajas para los alumnos, como la posibilidad de acceder cuándo y dónde quieran, (desde la comodidad de su casa, de viaje, etc), así como la posibilidad de ir avanzando a su ritmo (sin ningún tipo de presión externa) y la posibilidad de beneficiarse de precios más competitivos que los cursos convencionales. “Esta ha sido una ventaja gracias a que el número de inscripciones ha aumentado significativamente. No solamente durante los meses de confinamiento de la pandemia, sino que es precisamente ahora, con la ‘vuelta a la normalidad’, cuando un método de aprendizaje flexible resulta más necesario. Hemos regresado a la oficina, al estrés y a no tener tiempo, por lo que una de las frases más repetidas por mis alumnos es que les encanta poder conectarse en el momento que mejor les conviene”, explica Anyka.

“El nicho de mascotas, así como otros, no es un nicho saturado para vender. Siempre hay un subtema o una especie específicos que pueden interesar a un comprador. Además, el secreto no está necesariamente en los nuevos temas, sino en cómo el creador enseña ese contenido, especialmente cuando hay pasión y conocimiento de por medio. El caso de Anika no es diferente a eso y es una prueba de cómo el contenido digital puede mejorar la vida de creadores y personas”, afirma Pedro Moreira, Gerente Regional para Iberia (España y Portugal) en Hotmart.

