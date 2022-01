¿Qué pautas hay que seguir a la hora de vacunar a los niños contra el COVID?

Si tienes hijos menores de 12 años, andarás estos días también pendiente de su vacunación contra el coronavirus. Ya sabes que poco a poco, desde el pasado 15 de diciembre, se han ido abriendo las agendas para el grupo de edad de 5 a 11 años. En el caso de los menores, la segunda dosis de la vacuna la recibirían a las ocho semanas del primer pinchazo.

Muchos padres siguen dudando si vacunar o no a sus hijos. Otros se preguntan si realmente la vacuna resulta beneficiosa para los menores o si se les inmuniza para proteger al resto de la población. De todas formas, al igual que en los adultos, la mayoría de los casos de la variante ómicron, están siendo sin síntomas o con síntomas leves. Ante la duda de si se trata del covid o de un simple catarro, lo mejor es que el menor no acuda a clase, se realice una prueba y en caso de que de negativa, se la repita a las 48 horas, no sea que se trate de un falso negativo.

En el caso de los chavales que se hayan contagiado antes de vacunarse, deberán esperar un mes como mínimo para recibir la primera dosis igual los adultos. También deberán esperar un mes antes de ponerse la segunda dosis, en el caso de contagiarse tras recibir el primer pinchazo. En ambos casos, el niño que haya pasado la infección deberá haber recibido el alta y estar recuperado para iniciar o completar la pauta de vacunación. En el caso de que el niño contagiado no haya cumplido esas 4 semanas, la aplicación del Saludinforma no le permitirá solicitar cita para recibir la segunda dosis. Los pediatras siguen insistiendo en que, al igual que en los adultos, la vacuna en el caso de los niños, también es segura y eficaz.

