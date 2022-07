Escucha aquí la polémica por el interlocutor aragonés en la elección de Zaragoza como sede del Mundial

El Gobierno de Aragón rechaza que el interlocutor aragonés para la designación de Zaragoza como sede del Mundial de Fútbol de 2030 sea Víctor Serrano, consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. El presidente aragonés, Javier Lambán, propone que tenga un perfil técnico y no político y propone que sea la Federación Aragonesa de Fútbol quien designe a la persona. Pero su presidnete, Óscar Flé, dice que no les corresponde a ellos sino al Ayuntamiento, propietario del estadio, y apoya que sea Víctor Serrano, a quien el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no tiene ninguna intención de sustituir como interlocutor.