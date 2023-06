Entrevista a Paula Gracia, responsable de la asesoría de prevención digital del IAJ

¿A ti también te pasa que no puedes vivir sin el móvil? No salimos de casa sin él, ¿a qué no? Pero lo que parece tan normal, a veces no lo es. Quizás deberíamos plantearnos preguntas como estas: ¿Te genera ansiedad no estar conectado a ninguna red social? ¿Te aislas de tu entorno cuando estás usando algún dispositivo tecnológico? Son conductas de riesgo e incluso adictivas. Y por ello, el Instituto Aragonés de la Juventud acaba de estrenar una nueva asesoría de prevención digital. Es confidencial y gratuita y está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años y sus familias.

En COPE Zaragoza hablamos con una de sus responsables, Paula Gracia, que nos explica las claves para hacer un uso seguro y saludable de los dispositivos.