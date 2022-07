Entrevista a Antonio Amador, alcalde de Andorra, sobre la posible reapertura de As Pontes

En Andorra y las Cuencias Mineras no dan crédito. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado que la central térmica de As Pontes, en Galicia, podría posponer su cierre si eso ayuda a garantizar el suministro. El anuncio llega apenas dos meses después de que la central térmica de Andorra fuera demolida, a pesar de que no hay alternativas claras. El alcalde de Andorra, Antonio Amador, cree que ya no merece la pena lamentarse por la central y exige celeridad para se firme el convenio de transición justa.

