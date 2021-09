Pérez Correas: “Las consecuencias de sufrir ansiedad pueden ser tremendas para un deportista”

Teresa Perales, la deportista española con más títulos y premio Princesa de Asturias permanece ingresada en Tokio por un cuadro de ansidad y estres. No es la primera deportista que ha sacado a la luz la presión a la que están sometidos especialmente lo olímpicos. El caso más sonado sin duda fue el de la gimnasta Simone Biles que tuvo que retirarse de la competición. Por eso, la psicóloga Paola Pérez Correas ha afirmado en COPE, que estos juegos están dando mucha visibilidad a la salud mental también en los deportes.

Pérez Correas, explica que todo el mundo es susceptible de tener cuadros de ansiedad. En ese caso, de Teresa Perales, es más una crisis de ansiedad. “El cuadro clínico es muy claro, falta el aire, se acelera la respiarción, se nota hormigueo en las manos, o en la cara, puede haber mareos o sequedad de boca y tener sensación de peligro inminente” cuenta la psicóloga. De hecho ante un cuadro de ansiedad, muchas veces los pacientes acuden a urgencias porque creen que les está dando un ataque al corazón. Es una sensación muy preocupante pero que a los 20 minutos o media hora empieza a remitir. Estos cuadros se tratan con ansiolíticos y luego hay que derivar al paciente a un profesional. Sería disitinto hablar de una ansiedad generalizada. La psicóloga nos cuenta que “el comienzo es más poco a poco y empieza con presión en el pecho pero no tan de golpe y no asusta tanto. No sabemos que nos pasa”. Los síntomas pueden extenderse en el tiempo. Puede haber insomnio, “a nivel emocional no nos encontramos bien, estamos preocupados constantemente, puede haber problemas digestivos, dolores de cabea...etc” enumera Pérez Correas. Este tipo de anisedad más generalizada cuesta identificarla y es necesaria la ayuda de un profesional.

Pero ¿Cuales son las consecuencias de padecer ansiedad para un deportista de élite?. Pérez Correas lo tiene claro: “Las consecuencias son termendas porque puede afecar a los resultados. Hay un estudio de la Universidad de Murcia que asegura que la ansiedad eleva de 5 a 7 veces la frecuencia de lesiones”. Puede, también, afecar al rendimiento, a los niveles de ejecución de los ejercicios. Además el lenguaje interno es muy negativo y esto dificulta el progreso en la actividad del deportista. “Muchas veces vemos que influye en que disminuyen los reflejos, hay dolores musculares. En un deportista esto influye en toda su carrera profesional”, explica Pérez Correas.

Para solucionar la ansiedad es muy importnate ser consciente del problema, no pensar que es algo pasajero. Lo que más puede influir es la presión. “Participar en unos Juegos Olímpicos lleva años de preparación y con el covid la presión ha aumentado”, explica la psicóloga. Así que simpre es muy importnte trabajar estrategias de manejo de la incertidumbre. Hay que intentar fijar objetivos coherentes y consensuados enter el equipo técnico y los deportistas. Además hay que tener en cuenta, explica Pérez Correas, que “no es lo mismo una persona más joven que una persona que está más al final de la crrera. Hay que intentar desarrollar mucho la confianza”. Y por último, es muy importante el tiempo libre de los deportsitas, “deben aprender a descconectar un poquito”, aconseja nuestra piscóloga.





