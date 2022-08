El nuevo abono gratuito de Renfe estará disponible el 24 de agosto

Renfe pone a disposición de sus usuarios el nuevo abono gratuito para Cercanías y Media Distancia a partir de este miércoles. Un abono que se podrá adquirir hasta el 31 de diciembre y cuyo periodo de validez será del 1 de septiembre hasta final de año.

En concreto son cuatro los nuevos abonos que pondrá a disposición Renfe y cada uno tiene sus características. El primero, el de Cercanías: será necesario depositar una fianza de 10 euros, que se devolverán a final de año, siempre y cuando se realicen un mínimo de 16 viajes. Es preferible abonar el pago por medio de tarjeta bancaria para facilitar los trámites de devolución. En caso de no cumplir con el número mínimo de viajes estipulado, la fianza se considerará una indemnización.

El segundo abono es el de la Media Distancia Convencional. En este caso la fianza será de 20 euros, que también se devolverán tras realizar un mínimo de 16 viajes. Durante los cuatro meses que estarán vigentes los nuevos abonos, se suspenderá la venta de los abonos habituales, pero no la vigencia de los ya comprados. Y cuidado, porque estos abonos permitirán viajar de manera ilimitada en el trayecto solicitado por el cliente, de ida y vuelta, pero no valdrá para otros destinos, para los cuáles será necesario otro abono distinto.

Renfe no solo dispondrá de estos abonos gratuitos, las nuevas medidas del decreto anticrisis también traen descuentos en los abonos Avant y nuevos abonos para la alta velocidad. En estos casos, el periodo de uso abarcará desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023.

Todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) tendrán un 50% de descuento a partir del 24 de agosto. Y si el abono se ha adquirido antes de esta fecha, se podrá solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado.

Por último, Renfe comercializará un nuevo abono de Alta Velocidad recurrente en determinadas rutas, que será nominativo y corresponderá a un origen/destino, como la Media Distancia. Serán un 50% más baratos que la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant, tendrán una validez de 10 viajes y aplicarán solo a trayectos en los que el tiempo de viaje sea inferior a 100 minutos, como por ejemplo el trayecto Huesca-Zaragoza.

Esta mañana nos hemos acercado a la Estación Goya, en pleno centro de la capital aragonesa, para conocer la opinión de los usuarios sobre estos nuevos abonos: "Así la gente empezará a usar el transporte público más a menudo y dejarán de usar los coches", comentaba un usuario de Renfe. Otro cliente nos explicaba sus motivos para solicitar el abono gratuito: "A mí me ayuda muchísimo tener unos viajes gratuitos, porque yo suelo usar la media distancia y, de normal, dos viajes cuestan 20 euros".

¿Quiénes se van a beneficiar de este nuevo abono? Principalmente quienes realicen un trayecto habitual desde distinto núcleos urbanos hacia las grandes ciudades, estudiantes o trabajadores que tengan que recorrer largas distancias y no quieran usar el coche o incluso aquellos que se desplazan todos los fines de semana para volver a casa después de la semana laboral.

Esta nueva medida, que forma parte del nuevo decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio, busca fomentar el uso del transporte público en la media y larga distancia, y así evitar coger el coche y aumentar el gasto en combustibles. Todo esto es una consecuencia directa de la Guerra de Ucrania y los altos precios de la energía que ha supuesto el conflicto.