Los Ganaderos de Lidia piden poder trabajar

Uno de los actos que más se echa de menos en las localidades zaragozanas sin duda son los encierros. Las vacas llevan sin recorrer las calles empedradas o asfaltadas de la provinicia desde hace casi dos años. El sector está pasando por el momento más duro de su historia. La Diputación de Zaragoza, consiente de la profunda crisis que les amenaza, ha convocado un plan extraordinario de ayudas directas a las ganaderías de lidia dotado con 500.000 euros

José Luis Marcuello presidente de ADS Gandadreos de Lidia (Agrupación de Defensa Sanitaria del Bovino Extensivo de Zaragoza ) y representante de la ganadería Los Maños, nos dice en COPE que estaban esperando las ayudas porque, confesaba, se les esta haciendo muy largo. “No nos dejan trabajar y los animales en la explotacion son los mismos incluso más y hay que atenderles igual”.

El ganadero asegura que aunque este verano si que hay alguan empresa que está haciendo algún festejo, el trabajo es mínimo. Los alcaldes de las localidades dice, deberian hacer festejos. “Nos han prohibido trabajar. Y a mi se me corrompen las tripas al ver las playas en la televisión llenas de gente y que no pueda haber un encierro en las localidades de Zaragoza”

Las bases de estas ayudas que ofrece la DPZ suponen un importe de 90 euros por animal. Javier Marcuello, veterinario ADS Gandadreos de Lidia contaba que las ayuda son muy importantes para un sector que lleva año y medio sin facturar nada. El 85 % de los ingresos provinene de las vaquillas. “Falta mucho dinero y gracias a Dios la dpz nos ha escuchado y nos ha tendido una mano para ayudarnos”.

La alimentacion de los animales supone el 60 % de los gastos de la explotación. Además no se puede prescindir de la mano de obra que alimenta a los animales porque entonces no podrían subsistir. Esto significa que el 80 o 90 % de los gastos de una explotación son fijos y no se puede prescindir de ellos.

Además según Marcuello, el problema es que los animales tienen que estar preparados para salir a la calle. "Si no estan preparados no habrá vacas por las calles". Hay que seguir además con la crianza lo que suponen 9 meses de gestación. Y ahí no termina la cosa, están los gastos de recogida de cadáveres, nominas, gastos veterinarios, transporte para alimentacion...etc.

En la provincia de Zaragoza hay unas 40 ganaderías que en total suman más de 6.000 reses. Son un sector importante y que cumplen un papel cultural y dinamizador en la provincia, así que cómo decía el veterianario “ójala veamos las vacas por las calles cuanto antes”





