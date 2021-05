La KOFFEECLETA, un negocio que lleva café y felicidad a los vecinos de Aínsa

Audio Entrevista Yoli Díaz, la Koffeecleta 26-05-21





Se llama Yoli Díaz y es una apasionada de la bicicleta. Es por eso que busca poder ganarse la vida con ella, con “la dragona”, una bicicleta tuneada con la que acerca café a los vecinos de Aínsa en el Pirineo aragonés. Yoli hizo un viaje de tres meses por el sureste asiático y allí descubrió que muchísima gente venden cosas en la calle. Fue entonces cuando tuvo la idea de hacer lo mismo en España. “Vine con la idea de montarme algo en la bicicleta”. Al principio Yoli, traía la idea de hacer una especia de “food truck” pero en bicicleta vendiendo comida pero los requisitos de sanidad hicieron muy complicado el proyecto. Fue entonces cuando surgió la Koffeecleta.

“Yo no quería una maquina de espresso”. Para esta aventurera ofrecer el mismo café que puedes encontrar en un bar no era la opción. Por eso buscó en mil lugares y encontró al final el “café de especialidad” un proyecto que realizó junto con unos chicos de Zaragoza. “Empecé el 16 de julio del año pasado en plena pandmeia”. Es aventurera y también valiente, “estoy feliz, aunque cuando hago los números a veces me deprimo un poco”. Pero Yoli tiene una cosa clara “si sobrevivo de esta creo que lo tengo hecho porque no creo que vayamos a peor”. Por lo pronto en Ainsa, la gente ha reaccionado muy bien a su proyecto. Ella recorre las calles empedradas de la localidad haciendo sonar un tema de Rosa ;Moreno de los años 70 que canta “...quiero café café café del bueno”. Así anuncia su llegada y va visitando a diario a sus clientes. Una ruta que le lleva a los polígonos a la peluquería, lavandería, gestoría, al estanco.... “Yo queria trabajr para el pueblo no solo para los turistas”,

Ahora Yoli, está metida en un proyecto solidario. “Kilometros para la educación” es un proyecto que han puesto en marcha desde Labiciesbella.es. Se trata de una comunidad de "locos" de la bicicleta que quieren conseguir recorrer 10,000 km para intentar conseguir 10,000 euros a través de microdonaciones en la Platafomra migranodearena.org. Estos fondos van a ir destinados directamene a Bicicletas sin fronteras en senegal. Esta Ong, trabajan allí con las escuelas para que los niños puedan acudir en bicicleta porque los colegios se encuentran a 20 o 15 km. Consiguen bicicletas nuevas para los chavales y tienen un taller en las propias escuelas para que siempre estén en condiciones. Su lema es “no regalamos bicis, cambiamos vidas”. Yoli lleva ya 1,700 km pedaleados y actualmente está recorriendo Teruel. Puedes seguir sus andanzas en instagram en @labiciesbella.

