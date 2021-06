No hay base científica para avalar que es mejor la jornada partida en los colegios

Audio





El debate sobre la jornada continua se abre en los colegios donde todavía no la tienen implantada. Después de pasar un curso en Aragón con la jornada continua debido a las medidas impuestas por Sanidad para evitar el contagio del Covid-19, son muchos los padres que empiezan a plantearse que es una buena opción para su colegio. El debate está abierto. Según el profesor de la Universidad de Zaragoza José Luís Bernal no existe ningún estudio que prime un tipo de jornada sobre otro. Los estudios que se han realizado en este sentido no se ponen de acuerdo y dan “su resultado” en función de quién ha encargado dicho estudio. Pero científicamente no hay nada claro.

Lo que si es cierto que ambas opciones deberían ajustarse aún más para tener un resultado óptimo. El profesor, nos ha hecho un resumen de cómo son, a grandes rasgos y en general las diferentes jornadas:

En la jornada partida, los alumnos entran a las 9,00 descansan a las 10,30 y suelen tener dos horas y media en las que comen o van a casa . De 15,00 a 17,00 tienen otra vez clases.

En la jornada continua de 9,00 a 11,30 se realizan las clases más útiles. De 12,00 a 14,00 tendrían otro tramo de clases.

José Luís Bernal, ha estado preguntado a profesores aragoneses que han tenido que realizar la jornada continua durante este curso. Ellos cuentan que ese periodo de 13,00 a 15.00 en la partida es el más problemático, donde los alumnos están más cansados y les cuesta más mantener la atención, y que el periodo de 12.00 a 14.00 en la jornada continua es cuando se produce ésta bajada de atención.

En cualquier caso todo es mejorable. En la jornada continua, por ejemplo, habría que resolver el almuerzo de los niños. “El alumno a las 11,30 debería tener un almuerzo serio” nos cuenta el experto. Y también las extraescolares. ”Como muchos niños se van a las 15,00 y ya no vuelven, no pueden participar en las extraescolares”

En la jornada partida habría que resolver el cansancio acumulado de los niños. Salir tan tarde y además tener que realiza, luego, deberes en casa, hace que “los chavales acaben agotados.” En cualquier caso, y según el experto, “no hay ninguna razón, ni biologica ni desde la neurociencia que avale que sea una mejor que otra”.

Algunos colegios, especialmente concertados, han mandado cartas a los padres de alumnos preocupados por esta cuestión, con unas serie de argumentos que avalan la idoneidad de la jornada partida. Pero para el profesor hay una perversión en el mensaje. Uno de los argumentos es que en Europa prima la jornada partida. Pero lo cierto es que en Alemania, Inglaterra, Países Nórdicos tienen implantada la jornada continua desde hace años, También en EEUU. Es falso, por ejemplo que se obtengan mejores resultados académicos con la jornada partida. Para decir eso se basan en el informe PISA donde dice que en comunidades como Baleares, Canarias o Extremadura, donde esta implantada la jornada continua, tienen un bajo nivel de resultados. Pero según el profesor estas comunidades tendrían los mismos resultados. En realidad lo que es más determinante es el contexto social. “No se puede confundir a la gente, se lanzan mensajes perversos sin justificación y a la gente la confunden”

