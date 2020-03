Estamos viviendo una "calma tensa"

La puerta de entrada de muchos enfermos de Covid-19 a los Hospitales son las Urgencias. Afortunadamente, en Aragón no se están viviendo situaciones de saturación como en el resto de España. Pero no por ello, los profesionales no trabajan sin descanso, reciclando equipos de protección y con el miedo a contagiarse y a contagiar a sus familiares.

En COPE hemos hablado con una de las enfermeras de Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. En estos momentos, están trabajando en el turno de noche 16 enfermeros y enfermeras, 25 en el de día. 10 de estos profesionales están de baja por Coronavirus o por haber estad en contacto con pacientes afectados -además de médicos y auxiliares del servicio de Urgencias-. Después de una semana pasada muy complicada, han conseguido que se refuerce la plantilla con 12 enfermeros más. Algunos de ellos recién salidos de las facultades. El fin de semana ha sido, más o menos tranquilo. "Calma tensa", dice la enfermera.

Ella nos ha contado cómo están viviendo esta situación. "Miedo, nervios, ansiedad preocupación... porque vas viendo cómo tus compañeros caen enfermos o están aislados por posibles contactos con pacientes con Covid-19. Al final es una situación difícil. Estamos acostumbrados a mucho nivel de trabajo, pero la presión psicológica es la que cuesta", ha indicado.

A los profesionales sanitarios les hacen pruebas en el momento en el que tienen síntomas. Pero no por ello, dejan de tener miedo por contagiar a los suyos. Y la protección es súper importante. "De EPIS (equipos de protección individual) andamos justos. Se están esterilizando para volver a reutilizar. No hemos vivido un 'no queda nada', pero ahí andamos. Las donaciones nos están viniendo fenomenal. Empresas haciendo pantallas de protección, gente haciendo mascarillas y batas", ha explicado la enfermera.

Hay que tomarse esta enfermedad con cautela, dice. Asegura que es "muy grave" para un pequeño porcentaje de la población que le toca. Lo más importante: quedarse en casa.

