La viuda de José Luis Iranzo, el ganadero asesinado por Igor 'El ruso', lamenta la falta de seguridad

Eva Febrero, viuda de José Luis Iranzo, el ganadero asesinado por Norbert Feher, alias Igor 'El ruso', ha deseado que "se haga justicia y se conozca toda la verdad de lo que ocurrió el 14 de diciembre de 2017", fecha en la que también perdieron la vida los agentes de la Guardia Civil, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Asimismo, durante su declaración en el juicio, que se sigue contra Feher, en la Audiencia de Teruel, ha lamentado la "falta de seguridad y de información", pese a que se habían producido ya otros robos en la zona y dos vecinos de Albalate resultaron heridos tras ser disparados el 8 de diciembre.

En la mañana del día 14 de diciembre, cuando su marido le dijo que habían entrado a robar en su propiedad, en el 'Mas del Saso', sospecharon que el autor de los robos iba actuando desde Albalate del Arzobispo, siguiendo una pauta, de forma ordenada.

Esa fue la última vez que vió a José Luis: "Estuvimos tomando un café sobre las 11.30 horas, me contó lo del robo, y le insistí en que había que denunciar el robo a la Guardia Civil, que tuviera mucho cuidado; la comarca entera estaba asustada porque había armas de fuego por medio. No teníamos información, no sabíamos qué hacer, de qué forma actuar. La nuestra era la única explotación agrícola y ganadera que había por allí, teníamos a cuatro trabajadores".

El 8 de diciembre, ha mencionado Eva Febrero, la Guardia Civil llevó a cabo una batida por la zona de Albalate. "Pero nada más, los guardias civiles estaban solos haciendo lo que podían y cómo podían".

Asimismo, ha añadido: "Cuando me dijeron que habían matado a José Luis no podía creerlo; francamente, tardaron mucho en decírmelo y estuve mucho rato yendo y viniendo desde el centro de salud de Andorra al cuartel de la Guardia Civil. Al final me lo dijo un político que conocía".

José Luis Iranzo, que pertenecía a UAGA-COAG, era un gran defensor del medio rural, ha recordado su viuda, y había denunciado en repetidas ocasiones la inseguridad que padecían los habitantes de las zonas rurales. "Anteponía los intereses de los demás a los suyos, él era así; trabajaba en defensa del mundo rural, contra la despoblación, para que la gente pudiera quedarse en los pueblos y vivir dignamente".

La vista contra Norbert Feher, se celebra con jurado popular y continuará este jueves con la exposición de informes periciales de médicos forenses y de agentes del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil.

El Ministerio Fiscal solicita, en sus calificaciones provisionales, una peña de 25 años de cárcel por cada uno de los tres asesinatos, dos de ellos, los de los agentes de la Benemérita, en concurso con delito de atentado.

En el caso de que sea condenado por estos tres delitos, la prisión permanente revisable. Además, por un delito de tenencia ilícita de armas, 3 años de prisión, y cuatro años por cada uno de los tres delitos de robo con violencia, así como indemnizaciones a los familiares de los fallecidos.