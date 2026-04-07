Teruel estrena su centro peatonal: claves de la nueva ordenanza que limita el tráfico

La ciudad de Teruel pone en marcha este 8 de abril de 2026 su nueva ordenanza de prioridad peatonal en el centro histórico, una medida que restringe el acceso de vehículos no autorizados a esta área protegida. La regulación, aprobada en el pleno municipal a principios de septiembre, culmina un proceso de transformación urbanística que se inició hace casi dos décadas. A pocas horas de su entrada en vigor, el consistorio trabaja a contrarreloj para gestionar las solicitudes, aunque advierte de que miles de potenciales usuarios aún no han completado el trámite.

El permiso de acceso, indispensable para poder circular por las zonas restringidas, debe solicitarse a través de la sección de prioridad peatonal habilitada en la página web del Ayuntamiento de Teruel. La alcaldesa, Emma Buj, ha manifestado su preocupación por el ritmo de las solicitudes, instando a los ciudadanos y profesionales a no dejar el trámite para el último momento y evitar así posibles sanciones.

Miles de solicitudes pendientes

Según los datos facilitados por el consistorio, hasta la fecha se han tramitado alrededor de 1.500 solicitudes, una cifra que, aunque considerable, se considera insuficiente. Hace tres semanas, la alcaldesa ya advertía de que las 1.000 peticiones recibidas entonces "son pocas, tienen que ser muchas más". El volumen de trabajo ha generado un "pequeño cuello de botella" en la administración, que está resolviendo los expedientes acumulados.

El Ayuntamiento no dispone de un cálculo exacto sobre el número total de autorizaciones que podrían concederse, ya que el sistema es muy dinámico. Se contemplan casos como los padres de alumnos de colegios como Las Terciarias o el Pierres Vedel, que podrán acceder en horario escolar, o clientes de academias. "No tenemos un cálculo real, pero si hay 1.000 solicitudes, como mínimo, yo creo que deberíamos tener otras 1.001", ha estimado la alcaldesa, subrayando la incertidumbre de las cifras.

Buj ha insistido en que el abanico de beneficiarios es muy amplio y no se limita a los residentes. "Hay que recordar que son muchas las personas que van a tener autorización para entrar, no solo los vecinos del centro histórico, no solo quien tiene garaje en el centro histórico, sino también todos aquellos comerciantes y proveedores de la ciudad, tengan donde tengan sus negocios", ha señalado.

Realmente le va a cambiar la vida a muy poca gente Emma Buj Alcaldesa de Teruel

El fin del 'tráfico innecesario'

El objetivo principal de la ordenanza es eliminar el denominado tráfico innecesario del centro histórico. Con esta medida se busca acabar con la circulación de vehículos que, según fuentes municipales, "pasa por el centro histórico solo a ver qué ambiente hay o da vueltas buscando un aparcamiento que no existe". Este fenómeno provoca una alta densidad de tráfico en puntos clave de la ciudad.

EFE Un obrero trabaja en una calle de Teruel

Un dato que refleja esta situación es que, en determinados momentos del día, por el entorno de la Torre de El Salvador llega a pasar un vehículo cada 7 segundos. Desde el consistorio se argumenta que el cambio "realmente le va a cambiar la vida a muy poca gente, a aquellos que pasaban innecesariamente por el centro histórico, porque todos los que tienen una necesidad real de entrar van a poder hacerlo".

Además de reducir el tráfico de paso, la nueva normativa permitirá acotar de una manera más eficiente los horarios de carga y descarga. De este modo, se pretende evitar escenas habituales, como la congestión de furgonetas en vías comerciales como la calle San Juan en horas de alta afluencia peatonal, mejorando así la convivencia entre la actividad comercial y los viandantes.

Sanciones y periodo de gracia

Una de las mayores dudas entre los ciudadanos es qué ocurrirá a partir de mañana, 8 de abril. El concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Eduardo Suárez, ha aclarado el procedimiento. Aquellos conductores que accedan al centro sin haber solicitado la autorización se enfrentarán a una sanción, ya que el sistema de control por cámaras estará plenamente operativo.

El que no lo haya hecho, a partir del día 8, las cámaras ya estarán en funcionamiento y se empezará a sancionar Eduardo Suárez Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana

No obstante, Suárez ha introducido un matiz importante para quienes ya han realizado el trámite pero no han obtenido respuesta. "Todos los que hayan presentado la solicitud y no hayan recibido comunicación a fecha de hoy, no se preocupen porque van a poder entrar, porque sus matrículas están recogidas y grabadas en el sistema de vigilancia", ha asegurado. Estos expedientes se tramitarán progresivamente sin que se genere una multa durante la espera.

El concejal ha sido tajante al respecto: "A partir del día 8 de abril, todo aquel que no la haya solicitado, pues recibirá el aviso de que se le ha sancionado". Por otro lado, un "sistema dinámico" se está ultimando para gestionar casos puntuales, como el acceso de huéspedes de hoteles, clientes con movilidad reducida que acudan a una peluquería o una clínica dental, o personas mayores que necesiten ser trasladadas por un familiar. En estas situaciones, se podrá comunicar la matrícula para obtener un permiso temporal de forma "muy sencilla".

Aunque no hay fecha límite para solicitar la autorización, el Ayuntamiento de Teruel reitera la importancia de realizar el trámite lo antes posible para evitar las multas que comenzarán a emitirse con la entrada en vigor de la ordenanza. El proceso sigue abierto de forma telemática para todos los interesados.