Serrín de colores para decorar el pueblo turolense de Aguaviva: "Entra por los ojos"

La localidad turolense de Aguaviva vivirá este 28 de agosto un día importante. Sus calles se llenarán de color con las alfombras del Santísimo Misterio. Es una festividad declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial y Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

Los vecinos de la localidad preparan ya el serrín de colores con el que confeccionarán estas alfombras en un recorrido de un kilómetro por las calles del municipio. "Es un proceso que lleva meses de preparación. Primero se hace el diseño de los motivos que cada año ilustran las calles de Aguaviva. Después, unas semanas antes de la festividad, se plasman los diseños en plantillas de cartón y la semana previa, por fin se tiñe el serrín. En los últimos días es cuando se saca, se reparte y se culmina el proceso", nos cuenta en COPE el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente.

TURISMO DE ARAGÓN Los vecinos de Aguaviva colaboran en la elaboración de alfombras de serrín en el municipio

Este año el motivo principal en estas alfombras de serrín es el 550 aniversario de los hechos que se conmemoran cada 28 agosto: el incendio de la iglesia de Aguaviva en 1475 en el que tan solo se salvaron tres formas consagradas y una partícula del Lignum Crucis. "Es una fiesta con una esencia religiosa, pero todo el mundo la ha hecho suya independientemente de sus creencias. Participan activamente todos los vecinos tantos en las labores anteriores como en colocación de las alfombras el día 28 por al mañana", asegura Clemente.

A pesar de la belleza de estas alfombras, se trata de un arte muy efímero, apenas dura unas horas. La procesión del Santísimo Misterio pasa sobre ellas y empiezan a deshacerse algo que, según el alcalde de Aguaviva, es "la esencia y la magia de esta celebración".

UN ACONTECIMIENTO ÚNICO Y MUY VISUAL

Así, este pequeño pueblo de Teruel de poco más de 500 habitantes ofrece un acontecimiento único que atrae a miles de visitantes: "Es nuestro día grande, nuestra fiesta más singular. En los últimos años, el trabajo va dando sus frutos en promoción y difusión. Los títulos de Bien de Interés Cultural Inmaterial y Fiesta de Interés Turístico de Aragón nos ayudan. Además, que sea un mes de agosto también ayuda independientemente de que sea fin de semana o no. Por eso, aunque sea jueves, serán muchas las personas que se acerquen a Aguaviva y disfruten de esta fiesta".

TURISMO DE ARAGÓN Alfombrad del Santísimo Misterio

Se trata de un acontecimiento muy visual y colorido al que las redes sociales han ayudado en su difusión. "Es una celebración que hay que vivirla en primera persona con todos los sentidos porque es muy visual. Los videos dan fe de ello, pero hay que vivirla de primera mano para poder contemplarla en todo su esplendor. En este sentido nos han ayudado las redes sociales y hemos aprovechado esa ventana elaborando material propio desde el Ayuntamiento", asegura el alcalde de Aguaviva.

Las redes sociales hacen que el perfil de los visitantes cambie y cada vez más gente joven se acerque a disfrutar de estas alfombras del Santísimo Milagro: "Es una fiesta que entra por los ojos".

Este año además, y con motivo de los 550 de los hechos que se conmemoran, ha habido distintos actos como charlas sobre los milagros eucarísticos de Aragón.