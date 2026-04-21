La regularización de inmigrantes avanza en Teruel entre la esperanza de un futuro y la necesidad de mano de obra

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha comenzado su fase presencial en Teruel, donde las primeras jornadas transcurren sin aglomeraciones pero con una gran expectación. Para iniciar el trámite, los solicitantes deben presentar, con cita previa, documentos como el pasaporte y los antecedentes penales legalizados y traducidos de su país de origen. La medida ha sido recibida con optimismo condicionado por parte de las principales entidades de la provincia.

Desde la patronal, el presidente de CEOE Teruel, Jesús Blasco, ha valorado positivamente la medida, siempre que se apliquen los controles necesarios. "Si se hace bien, se organiza bien, se controla bien, y se controla que no haya personas con antecedentes penales que puedan traernos un gran problema, puede ser una parte de la solución al problema del empleo", ha afirmado. Una opinión similar comparte el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, quien ha señalado que "hay actividades, hay profesiones que, si no fuera por los inmigrantes, tendríamos muchas dificultades".

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Un acto de justicia para miles de personas

Para la ONG Accem, este proceso representa un avance fundamental en materia de derechos. En una intervención en el programa 'Herrera en COPE en Teruel', el portavoz de la organización en la provincia, Pedro de Santiago, ha calificado la medida como "un acto de justicia para un montón de personas". Según Accem, esta regularización permitirá que miles de personas que ya contribuyen a la sociedad española tengan "una seguridad y una igualdad de derechos", equiparándose al resto de ciudadanos que trabajan y cotizan en la Seguridad Social.

Nos parece un acto de de justicia para un montón de personas" Pedro de Santiago Portavoz de Accem en Teruel

En el contexto específico de Teruel, De Santiago ha destacado que la regularización es también una respuesta a una necesidad económica acuciante. "Desde hace unos 4 o 5 años estamos viendo que la falta de mano de obra es algo más acuciante todavía", ha explicado. La organización, que trabaja en colaboración con la Confederación de Empresarios de Teruel, considera que este proceso "a la economía turolense le le va venir muy bien" para compensar la escasez de trabajadores en sectores clave como la agricultura, la hostelería o el turismo."

EFE Este lunes ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes para todos aquellos que hayan solicitado previamente cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para empezar los trámites.

El papel clave de Accem en el proceso

El rol de Accem está siendo fundamental durante estas primeras jornadas. La ONG, que el año pasado atendió a unas 1.000 personas en la provincia, se ha volcado en ofrecer información, asesoramiento y acompañamiento. Las consultas más frecuentes giran en torno a la documentación necesaria, como acreditar la residencia previa o qué hacer si los certificados de antecedentes penales se retrasan. "Estamos desarrollando sesiones informativas con personas que ya nos han ido diciendo que están interesadas en acogerse al proceso", ha detallado De Santiago.

El objetivo de estas sesiones, que se realizan en horario de mañana y tarde, es resolver dudas y explicar el funcionamiento del mecanismo para que los propios interesados puedan gestionar sus expedientes. Desde Accem consideran que dar autonomía a los solicitantes es clave, ya que "cuanto antes lo hagan, más tiempo tendrán para subsanar posibles faltas de documentación o defectos que pueda tener la solicitud".

EFE Este lunes ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes para todos aquellos que hayan solicitado previamente cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para empezar los trámites.

Asilo vs. Regularización: una decisión estratégica

Un colectivo particular es el de los solicitantes de protección internacional. Según ha explicado el portavoz de Accem, estas personas pueden optar por continuar con su solicitud de asilo, que les permite trabajar a los seis meses, o acogerse a esta nueva vía si cumplen los requisitos. La decisión puede depender de factores como el país de origen, ya que en casos como Senegal o Colombia la tasa de reconocimiento de asilo es muy baja, o la agilidad del proceso. La regularización podría ser más rápida que una solicitud de asilo, que puede tardar hasta 18 meses en resolverse.

Las personas al final lo que buscan es estabilidad económico laboral" Pedro de Santiago Portavoz de Accem en Teruel

Finalmente, De Santiago ha querido restar importancia a la percepción de caos, atribuyendo los nervios de los primeros días a un deseo lógico de los solicitantes. "Estar en situaciones irregulares es algo que limita mucho a las personas en su día a día", ha comentado, y ha añadido que "las personas al final lo que buscan es estabilidad económico laboral, que luego alrededor de eso puedan construir una vida". Por ello, considera natural la prisa por "cerrar el capítulo de la irregularidad" y empezar a trabajar legalmente cuanto antes.