El PP pide la dimisión del portavoz socialista tras las acusaciones por las obras del Asilo de San José

El Partido Popular ha pedido hoy la dimisión del portavoz, y candidato del PSOE a las elecciones, Samuel Morón, después de las críticas del socialista al equipo de gobierno por continuar las obras de rehabilitación del Asilo de San José al mismo tiempo que se tramitaba un modificado del proyecto. Morón centraba sus críticas en la alcaldesa, Emma Buj, pero también en el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado.

Así que, Cruzado ha exigido hoy al portavoz socialista, Samuel Morón que le pida perdón públicamente y también que dimita porque Morón le acusó cuando el edil del PP no pertenece al Urban, cuyo consejo de Administración, tomó la decisión de seguir adelante con las obras. Cruzado ha recordaod que, en una nota de prensa, Morón llegó a preguntarse, en referencia a Juan Carlos Cruzado, “hasta qué punto puede llegar la poca ética y profesionalidad de una persona que ostenta un cargo público en el Ayuntamiento de Teruel”, una pregunta que hoy “se lo pregunto yo a él”. Y es que, Cruzado ha dicho que ha quedado “meridianamente clara su falta de profesionalidad” porque lleva cuatro años en el Ayuntamiento “cómo se tramita un expediente en el Urban, sin saber quién forma parte del Urban, ni quién es su consejero delegado, lleva un año y medio sin leerse un acta del Urban y cuatro años sin leerse el pliego de condiciones de la obra más importante que se está ejecutando en Teruel”.

De esta forma, Cruzado confía en la “ética” de Samuel Morón del que espera que haga dos cosas: “que publique una nota de prensa reconociendo su error y pidiéndome disculpas y que presente su dimisión inmediata” porque “alguien que no conoce este Ayuntamiento no puede seguir trabajando en él”. Y además espera que lo haga “mañana mismo”.

PODÍA HACERSE

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha querido dejar claro que era posible tramitar el modificado de las obras sin dejar de ejecutar los trabajos de rehabilitación del Asilo porque así se recogía en el pliego de condiciones de la adjudicación de la obra. Según ha dicho, había tantas posibilidades de que hubiera que hundir parte de la estructura que, inicialmente, se pensaba mantener que ya se estableció esa posibilidad en el pliego. Y es que lo que el Urban, donde están representados todos los grupos municipales, empezó a tramitar en noviembre de 2017 cuando se vio necesario derribar la capilla del Asilo. El Pleno aprobará esta misma semana el documento definitivo del modificado que, se ha retrasado para incluir los requerimientos de la Comisión Provincial de Patrimonio.

En rueda de prensa, Buj ha indicado que, en diversos puntos del pliego, se recogía que “la empresa sabía en todo momento a qué atenerse” ante la posibilidad de que hubiera modificaciones. Además, “como se prevía lo que iba a pasar, se decidió que el órgano de contratación podrá acordar que continúen provisionalmente las obras tal y como se prevea en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa”.

Así que, la primera edil ha pedido al portavoz del PSOE que “tenga la decencia” de leerse el pliego de condiciones por el que se adjudicaron los trabajos. También ha acusado a Morón de basar su acción política “en la mentira y el engaño permanente” algo que, según Buj “no sé si viene de la falta de conocimiento de los expedientes municipales, lo que sería gravísimo, o por una mala intención, lo que sigue siendo igual de grave”.

FITE

Además, los socialistas han apuntado que, el equipo de gobierno no habría sido capaz de ejecutar parte del FITE de 2015 y 2016, por lo que el consistorio perdería en torno a 2,5millones de euros, algo que Emma Buj ha desmentido. En este sentido, la primera edil ha dicho que han solicitado prórrogas para justificar las cantidades de esos fondos que, ha cifrado en 2,2 millones de euros, puesto que “pertenecen a Fondos de Inversiones antiguos que se gestionaban de otra forma y no tenían plazo de ejecución”. Así que está convencida de que el Ayuntamiento de Teruel “no va a perder ni un solo euro del FITE” a no ser que “el PSOE, unilateralmente por parte del Gobeirno de Aragón, lo anulara”.

También ha explicado que, el Ayuntamiento de Teruel ha pedido una prórroga para justificar 1,5millones de euros del FITE de 2017 porque, el Gobierno de Aragón decidió “de forma unilateral” que el consistorio tenga que justificarlo a principios de junio, aunque el convenio del FITE establecía la justificación en diciembre de este año. Buj asegura que llegarán a tiempo, pero que por lo ajustado de las fechas, han preferido solicitar la prórroga.