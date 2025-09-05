Martina, emprendedora de 20 años en un pueblo turolense de 140 habitantes: "La infancia en los pueblos es necesaria, especial y muy bonita"

Martina Marco es una joven de 20 años que ha decidido emprender en un pueblo de apenas 140 habitantes como es Cuevas Labradas en Teruel. Allí Martina, con el apoyo de vecinos y del Ayuntamiento del pueblo, ha puesto en marcha la ludoteca de verano. Es algo especialmente importante durante las vacaciones cuando el municipio pasa de 140 a 300 habitantes.

"Esta idea surgió en 2024 cuando yo tenía que cumplir con las horas necesarias en mis prácticas de monitor de tiempo libre. Se me ocurrió hacer una ludoteca de verano en Cuevas Labradas, se lo comenté al Ayuntamiento y les pareció muy bien. Gracias a ellos hoy la ludoteca sigue en pie", nos cuenta Martina en COPE.

COPE.ES Juegos en la ludoteca de Cuevas Labradas

El gran objetivo de esta ludoteca es que los niños y niñas disfruten del verano en el pueblo, pero también que se vayan integrando en el municipio de cara a que haya relevo generacional en Cuevas Labradas.

LAS NUEVAS GENERACIONES DE CUEVAS LABRADAS

Martina es el mejor ejemplo de este relevo generacional en los pequeños municipios. Veraneaba en Cuevas Labradas desde pequeña, ahora vive allí y ha decidido emprender.

"Tengo una gran vinculación con Cuevas Labradas. Llevo veraneando en este pueblo desde que era bien pequeña. Por eso, la idea de poder crear un ambiente donde todos los niños se junten y hagan manualidad, juegos, charlas... me hacía especial ilusión y era algo que se necesitaba en el municipio", asegura Martina.

"Estamos creando recuerdos entre todos" Martina Marco Emprendedora en el medio rural

Así, Martina contribuye a que estos niños creen recuerdos tan buenos como los que ella tiene vinculados a Cuevas Labradas: "Siempre he visto que las infancias en los pueblos son muy necesarias, especiales y bonitas. Quería crear recuerdos y momentos con niños para que cuándo sean mayores sigan reviviéndolos y acordándose de Cuevas Labradas".

COPE.ES Martina con varias niñas en la ludoteca de Cuevas Labradas

Y en esa misión Martina no está sola. Ahí ha estado, por ejemplo, "Sonia, la del multiservicio con un taller cocina, enfermeras realizando cursos de primeros auxilios o la policía... todos nos han ayudado a crear recuerdos para los niños".

Los vecinos del pueblo han sido los primeros en querer contribuir en estas charlas y talleres. "Desde una mamá guardia civil hasta una abuela profesora de música, una joven estudiante de enfermería o una enfermera del helicóptero del 112. También han colaborado la Cruz Roja, con charlas sobre bullying o adicciones digitales, y se ha organizado una excursión guiada por el párroco para conocer la iglesia y la ermita del Carmen", nos explica Martina.

Así, cada semana la ludoteca de verano gira en torno a una temática diferente, lo que permite trabajar múltiples aspectos desde el juego, el aprendizaje o la convivencia.

"No hay mejor forma de pasar el verano. Estoy muy agradecida con los padres y todos los vecinos o entidades que han querido aportar algo", asegura Martina.

La ludoteca de Cuevas Labradas cuenta este verano con 23 niños de 3 a 14 años. Se desarrolla en el salón del Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 9:30 a 13:30 horas. Un horario que no solo sirve a quienes veranean allí, sino que también ayuda a las familias con hijos que viven habitualmente en el pueblo a poder conciliar mejor durante los meses de verano.