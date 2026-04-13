La legumbre de un municipio de Teruel entra en el olimpo de las variedades protegidas de España

En el programa 'Herrera en COPE en Teruel' se ha destacado la noticia que reconoce el valor de un producto único del campo turolense. La Judía Blanca de Muniesa ha quedado oficialmente inscrita en el Registro de Variedades Comerciales como variedad de conservación, un hito publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de marzo. Esta inscripción, que figura bajo la denominación 'Blanca de Muniesa', reconoce el valor de una variedad local ligada a la historia agrícola de la zona y amenazada por la erosión genética. La normativa española protege así a cultivos de gran interés para la conservación de los recursos fitogenéticos.

El proceso ha sido impulsado por la investigadora Cristina Mallor, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), quien es responsable del Banco de Germoplasma Hortícola. En este banco se conserva la variedad con el código BGHZ6458, tal como consta en la descripción oficial de la Oficina Española de Variedades Vegetales, emitida tras los ensayos realizados durante 2024 y 2025.

Una joya gastronómica con historia

La Judía Blanca de Muniesa es una variedad tradicional destinada al consumo de grano seco, muy apreciada en la región por su excepcional calidad organoléptica. Tras el cocinado, su descripción resalta una "piel poco perceptible y una textura mantecosa", cualidades que la convierten en un producto gourmet. Su relevancia no es nueva; informes de 1802, analizados por Lozano-Allueva, ya documentaban la importancia de este cultivo. Hubo un tiempo en que, según los registros, "prácticamente todas las casas de la localidad cultivaban esta judía para autoconsumo" y, en algunos casos, para su venta.

Prácticamente todas las casas de la localidad cultivaban esta judía para autoconsumo"

Gobierno de Aragón Judía Blanca de Muniesa cocinada, donde destaca por una piel poco perceptible y por su textura mantecosa

La familia que preservó el legado

Su supervivencia hasta hoy ha sido posible gracias al esfuerzo de la familia Yus, en especial de Félix Yus y Teresa Lou. Ellos mantuvieron el cultivo activo y cedieron sus semillas al Banco de Germoplasma Hortícola del CITA, un acto fundamental para asegurar su conservación a largo plazo. La investigación formal sobre esta legumbre comenzó en 2018 y culminó con su primera comercialización en 2020 de la mano de Víctor Yus, sentando las bases para su recuperación definitiva.

Otra de sus grandes singularidades, que la distinguen de otras variedades, es su cultivo tradicional en secano y sin entutorado, lo que simplifica notablemente su manejo agrícola y reduce la necesidad de recursos hídricos.

Un futuro prometedor para el campo turolense

Esta inscripción supone un nuevo impulso para promover su cultivo a través de iniciativas como el proyecto FITE Siembra Teruel o el grupo operativo PROLEGARA, animando a nuevos agricultores a apostar por su producción. Con este reconocimiento, la Judía Blanca de Muniesa se convierte en la tercera variedad de conservación aragonesa, junto al Tomate Rosa de Barbastro y el Melón de Torres de Berrellén, consolidando su lugar en el panorama nacional y protegiendo el valioso patrimonio agrícola de Aragón para las futuras generaciones.