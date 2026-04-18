El Hospital Obispo Polanco de Teruel se suma a la vanguardia en donación de órganos con una técnica pionera

El Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha marcado un hito en su historia este mes de abril al llevar a cabo con éxito su primera donación multiorgánica y de tejidos mediante asistolia controlada con ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea). Según informa el Gobierno de Aragón, en la intervención se procuraron riñones, hígado y córneas, lo que supone un avance significativo en la actividad de donación del centro y, sobre todo, una nueva oportunidad de vida para numerosos pacientes en lista de espera.

Esta es la segunda intervención de este tipo que se realiza en Aragón fuera de Zaragoza, después de la llevada a cabo el pasado mes de marzo en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca. El éxito del procedimiento ha sido posible gracias a un intenso proceso de formación y coordinación de todo el personal implicado, un esfuerzo que ha culminado con este importante logro para la sanidad turolense.

Gobierno de Aragón El Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel da un paso más en la donación de órganos e incorpora la donación en asistolia

Una nueva vía para la esperanza

La donación en asistolia controlada, también conocida como donación tras muerte cardiorrespiratoria, es clave para aumentar el número de órganos disponibles. El Coordinador Autonómico de Trasplantes en Aragón, José Ángel de Ayala Fernández, ha explicado que esta técnica permite obtener órganos viables de pacientes cuyo corazón se ha detenido, siempre tras confirmar el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria. El uso de un equipo ECMO es fundamental en este proceso, ya que permite oxigenar y preservar los órganos tras el fallecimiento.

Este procedimiento se alinea con las estrategias de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para incrementar la disponibilidad de órganos. De hecho, se prevé que en 2025, más del 50% de las donaciones en España y en Aragón se realicen mediante asistolia, complementando a las donaciones en muerte encefálica, que eran la única vía hasta ahora.

El valor de la generosidad y el trabajo en equipo

La Coordinadora de Trasplantes del Hospital Universitario Obispo Polanco, Concepción Valdovinos, ha querido agradecer públicamente la generosidad de la familia que aceptó la donación, describiéndolo como “un gesto que ofrece una oportunidad de vida a varios pacientes”. Este acto altruista es el pilar fundamental sobre el que se sustenta todo el sistema de trasplantes.

Un gesto que ofrece una oportunidad de vida a varios pacientes" Concepción Valdovinos Coordinadora de Trasplantes del Hospital Universitario Obispo Polanco

Valdovinos también ha felicitado a todo el personal del hospital por la excelente acogida del proyecto, destacando la labor de los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos y del bloque quirúrgico “por su entusiasmo, compromiso y profesionalidad”. En la intervención, que duró varias horas, participaron unos 20 profesionales, incluyendo el Equipo de Coordinación y el Equipo ECMO móvil del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, que se desplazó a Teruel para la operación.

Gobierno de Aragón Profesionales del Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel implicados en la primera donación en asistolia controlada de este hospital.

Teruel, en la élite de la donación

Este logro sitúa al Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel en la vanguardia de la donación y el trasplante, junto a otros centros que ya desarrollan programas avanzados. La propia doctora Valdovinos ha remarcado que “la donación en asistolia con ECMO tiene un mayor grado de complejidad que la donación en muerte encefálica” y su implementación en Teruel contribuirá a aumentar el número de donantes en la provincia.

La donación en asistolia con ECMO tiene un mayor grado de complejidad que la donación en muerte encefálica" Concepción Valdovinos Coordinadora de Trasplantes del Hospital Universitario Obispo Polanco

Con esta incorporación, ya son cuatro los hospitales en Aragón que realizan la donación en asistolia. A los hospitales Clínico Universitario Lozano Blesa y Universitario Miguel Servet de Zaragoza, se han sumado en las últimas semanas el Hospital Universitario San Jorge de Huesca y, ahora, el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, reforzando así un sistema nacional de trasplantes reconocido por su excelencia a nivel internacional.