Don José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín, "feliz" tras su primer mes al frente de la diócesis

Este lunes 18 de octubre se cumple un mes desde la ordenación de Don José Antonio Satué como obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín. 30 días que ha dedicado a conocer el funcionamiento de la iglesia en la capital y la provincia y "dejarse sorprender" por lo que le quieren contar y puede ver.





Así lo manifestaba Don José Antonio en los micrófonos de Mediodía COPE en Teruel. Aquí aseguraba que le gusta el funcionamiento de la diócesis y que está "feliz" de estar aquí, "aunque le recuerdan mucho que a Teruel se viene llorando, yo he venido no sé si cantando o silbando, pero la acogida ha sido estupenda, sigue siendo muy buena y me encuentro como en casa".





Lanzaba un mensaje de apoyo a la sinodalidad propuesta por el Papa Francisco, también como forma de acercar a la gente que cree en Dios pero no en la Iglesia. Y es que ese es uno de los principales problemas que tiene la institución hoy en día y que puede solucionarse con el nuevo proceso de sinodalidad iniciado. En palabras del propio obispo, "se trata de preguntar, porque a lo mejor nosotros pensamos que no vienen porque no estamos actualizados, o porque resulta que hay algunas cosas de moral que no nos gustan, y resulta que las personas se acercan más o menos a la Iglesia por otros motivos que nosotros no olemos".





Defiende que le gusta encontrarse con distintas comunidades y parroquias y que además le ayuda "a rezar y estar más cerca de Dios". "Quizá tenga el síndrome de haber estado encerrado en una oficina durante seis años, pero el trabajo que a mí me va es precisamente el que hago ahora".





Respecto al proceso sinodal que la Iglesia está viviendo en los últimos momentos, está convencido de que "es el camino que puede renovar la Iglesia". "Es un momento muy significativo, un proceso muy bonito para que las comunidades parroquiales y la diócesis hagan su chequeo para ver si realmente estamos caminando juntos, trabajando juntos, decidiendo juntos, o si cada uno va por su cuenta".





Por último, sobre la diócesis, asegura que quiere "que la voz de Teruel llegue a Roma". "No sé si Teruel es la periferia de la periferia, pero es cierto que no es una diócesis grande, aunque yo no lo veo como una debilidad, sino como una oportunidad". Considera que lo que un obispo puede hacer en Teruel no se puede hacer en una diócesis más grande o más céntrico, por lo que ser periferia para un cristiano no es problema: "en la periferia nació el Señor, y en la periferia murió, y en la periferia desarrolló casi toda su vida ministerial, por tanto eso sí que no es problema". Considera que vivimos una diócesis "viva" en la que se trabaja mucho y sobre todo se centra en los necesitados.