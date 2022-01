La Diputación de Teruel edita un calendario protagonizado por doce mujeres referentes en la provincia

La Diputación de Teruel (DPT) ha editado un calendario protagonizado por referentes femeninos turolenses que distribuirá entre los alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria de los centros escolares de la provincia. Pretende ser un instrumento de visibilización y concienciación por la igualdad de género, e incluye una guía didáctica para que los maestros y maestras trabajen con el alumnado alrededor de la figura de estas 12 mujeres de diferentes ámbitos profesionales y académicos.





Ha sido presentado esta mañana por la diputada de Educación, Bienestar Social e Igualdad de la DPT, Susana Traver, la jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Belén Fuertes, la ilustradora Elena Castillo, Guadalupe Caulín, autora de la unidad didáctica, y Silvia Gil, Teniente Coronel de la Guardia Civil en Teruel.





Susana Traver ha explicado que el diseño del calendario ha sido “todo un reto y una iniciativa con la que esperamos sensibilizar a los y las más jóvenes sobre igualdad de género”. El objetivo era agrupar referentes femeninos actuales, que pertenecen a la provincia y tienen raíces turolenses, “para que mi hija, su hija, nuestras hijas tengan referentes en quién poder reflejarse y para que, en un futuro, esas profesiones que han sido mayoritariamente ocupadas por hombres, también lo sean por mujeres”, ha explicado la diputada Traver.





“Queremos erradicar esa concepción social que les inculca el negativo sentir de que, por ser mujeres, tienen ciertos oficios vetados. También conseguiremos que las mujeres tengan un papel importante en la historia, la que en numerosas ocasiones nos ha tenido invisibilizadas”, ha añadido.





Las mujeres que aparecen en el calendario, denominado “Pioneras”, son Silvia Gil, la Teniente Coronel de la Guardia Civil de Teruel, la médica cardióloga Marisa Sanz, la cocinera María José Meda, Maribel Buj como Fiscal Jefa provincial, la física Carmen Magallón, la futbolista Silvia Meseguer, la gimnasta Natalia Suárez, la pastora Cristina Alós, la periodista Annabel Roda, la pintora Nati Cañada, la bombera Anabel Sancho y la maestra Carmen García.





El calendario recibió el visto bueno de la Sectorial provincial de Igualdad que integra la DPT junto con las comarcas turolenses y la Subdelegación del Gobierno en Teruel. Se repartirá un ejemplar por cada aula en los colegios de la provincia, tanto públicos, como concertados y privados, y podrá utilizarse atemporalmente y más allá del año 2022, ya que en el dorso de cada mes se incluyen íntegramente las ilustraciones y poemas, que se pretende permanezcan en las aulas.





Belén Fuertes, jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, ha recordado que Susana Traver también es pionera, al convertirse en la alcaldesa más joven de España en 2015. “Este proyecto simboliza nuestro ánimo, y el de las instituciones que representamos, por romper con los roles de género y vencer los estereotipos, tratando de conseguir la igualdad real y efectiva entre las mujeres y hombres, y que conlleve la eliminación de cualquier tipo de discriminación, y para ello la coeducación es nuestra gran aliada”, ha comentado.





Fuertes ha hecho referencia a un estudio de la historiadora Judith Gutiérrez, indicando que las mujeres llegan a alcanzar, como mucho, un 16,3% de presencia en los libros de texto en las etapas de Primaria y Secundaria, frente a un 83,7% de representación masculina. “Las mujeres estamos claramente infrarepresentadas en los libros de texto”, ha precisado.





Las doce figuras turolenses han quedado representadas a través del talento de otras dos mujeres de la provincia. Las ilustraciones han sido obra de Elena Castillo y aparecen acompañadas por los poemas de Bea Royuela. Para Castillo, este tipo de iniciativas son importantes para educar a los niños y niñas en la igualdad y el respeto, además “apenas hay referentes femeninos en los libros de texto de Educación Primaria”, ha precisado. “Tenemos que poner delante de las niñas modelos a las que copiar, para empoderarlas desde pequeñas, y normalizar el hecho de ver mujeres desempeñando su profesión en todos los ámbitos”, ha añadido la ilustradora, quien ha intentado reflejar a mujeres “poderosas, que han conseguido sus objetivos sin renunciar a ser ellas mismas”.





“Estudié a cada mujer por separado, su biografía y trayectoria, sus logros, entrevistas personales, su forma de pensar, y fotografías. Y en cada dibujo intenté plasmar la personalidad de cada una de las mujeres protagonistas y su profesión de manera atractiva para las niñas, y lo suficiente genérica para que el resto de mujeres que pertenecen a la profesión se sientan representadas en el dibujo”, ha detallado.





La poeta Bea Royuela no ha podido acudir a la presentación, pero Elena Castillo ha leído unas palabras en su nombre, en las que ha descrito a las pioneras del calendario como “mujeres valientes”. “A través de mis poemas he podido poneros nombre, cara y corazón, he conocido vuestras metas y me he puesto en la piel de vuestros miedos para llevar a los colegios de Teruel el mensaje de que sois grandes mujeres”, ha explicado.





Unidad didáctica

El calendario, además, va acompañado de una unidad didáctica dirigida a los maestros y maestras para la formación de los escolares de quinto y sexto de Educación Primaria, aunque se puede adaptar a cualquier etapa educativa. Ha sido elaborado por la maestra Guadalupe Caulín a través de un conjunto de actividades didácticas relacionadas con las mujeres que aparecen en el calendario, sus ilustraciones y sus poemas. Contiene una ficha por cada una de las protagonistas.





“Lo que no se ve, no existe”, ha dicho Caulín, haciendo referencia a la importancia de visibilizar a mujeres turolenses de toda la provincia “que han conseguido llegar a puestos de trabajo que normalmente han sido masculinizados”.





Será coordinado y distribuido por la Comisión de Igualdad de cada centro escolar. Se adjunta además el enlace a un blog donde poder descargar las actividades y vídeos de cada una de las protagonistas con su ilustración y poema recitado ( https://mujeresdeteruel.wordpress.com ).









Doce pioneras

Silvia Gil abre el calendario apareciendo en el mes de enero. Es una figura muy importante en Teruel por ser la primera Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel. Es la primera mujer en dirigir una comandancia de la Guardia Civil en sus 176 años de historia y fue la impulsora del primer Plan de Igualdad propio de la Guardia Civil. “El poder estar en el calendario me llega al corazón y me parece importante que se conozca a las mujeres, ya no solo para ser motivo de inspiración, sino para que los niños sepan que las mujeres hacemos de todo”, ha comentado en la presentación.





Marisa Sanz es natural de Montalbán e hija y nieta de médicos. Es la responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. El servicio que capitanea recibió por parte de la Sociedad Española de Cardiología el sello de calidad que acredita que cumple con todos los requisitos en la atención de las enfermedades cardiovasculares y ofrece todos los nuevos avances para tratar a los enfermos. Además, en su vida destacan dos reconocimientos: ser caballera de Montalbán en el año 2000 y ser aragonesa del año en valores humanos en 2019.





María José Meda es la jefa de cocina del restaurante El Batán, establecimiento situado en Tramacastilla y el único que cuenta con una Estrella Michelín en la provincia desde 2014. Meda fue ganadora del Premio a la Cocinera Más Innovadora en 2019. La turolense se inició en el mundo de la cocina de una manera autodidacta y tras nueve años de experiencia, decidió estudiar la diplomatura en Restauración Hostelera.





Maribel Buj procede de Saldón, es la primera mujer Fiscal Jefe de la provincia y Aragón. Desde 2020 ocupa el cargo de Fiscal Jefe Provincial de Teruel, manteniendo el cargo de Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer. Destaca la esencia de su profesión: la protección de las víctimas, de las personas especialmente vulnerables, y la defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.





Carmen Magallón nació en Alcañiz, es física y especialista en la historia de las mujeres en la ciencia, el análisis epistemológico del quehacer científico y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. Hizo el Doctorado en el programa de Historia de la ciencia-Filosofía de la ciencia y estudió Psicología y el tercer ciclo de Filosofía. Ha sido vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación para la paz (AIPAZ) y desde 2011 a 2018 presidenta de la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, de la que ahora es Presidenta de Honor. Actualmente sigue trabajando en temas de investigación relacionados con las mujeres y la ciencia, publicando en revistas y libros.





La hijarana Silvia Meseguer ha sido internacional absoluta con la Selección Española en 67 oportunidades, disputando los Mundiales de Canadá y Francia y las Eurocopas de Suecia y Países Bajos. Es una de las capitanas del Atlético de Madrid y vicepresidenta de la Asociación de Futbolistas Españoles. Estudia medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido la portavoz de la reivindicación para que el fútbol femenino se profesionalizara, consiguiendo este hito, ya que el fútbol femenino tendrá su propia liga profesional.





La gimnasta turolense Natalia Suárez se proclamó en 2019 campeona de España de Gimnasia Rítmica en Categoría Adaptada Júnior femenina. Fue elegida como la mejor deportista de la provincia en la Gala del Deporte Turolense en 2017, año en el que acudió a su primer campeonato de España para personas con discapacidad psíquica, obteniendo la medalla de oro en la categoría de “manos libres”. También fue elegida como mejor deportista aragonesa con discapacidad. Se convirtió en la primera persona con discapacidad que en Zaragoza compartía entrenamientos y exhibiciones de gimnasia rítmica con chicas sin discapacidad. Actualmente acude a la Fundación Down donde forman a jóvenes para su inserción en el mundo laboral; ella ha realizado un curso de peluquería en la Academia de Passaró con la ilusión de ser peluquera.





Cristina Alós es una de las emprendedoras de la comarca del Jiloca que ejerce como ganadera de ovino en El Poyo del Cid. Graduada en Educación Social, en 2018 decidió incorporarse a la ganadería de su pareja, haciéndose cargo del rebaño de su suegro, de quien ha aprendido los conocimientos y destrezas de este sacrificado oficio. Para ella, es el trabajo más gratificante que ha encontrado nunca y es importante dar visibilidad a las mujeres del sector primario, del que es referente en la comarca del Jiloca.





La periodista valderrobrense Annabel Roda es la redactora jefa de la revista “Salvaje”, recientemente reconocida con el segundo galardón de la categoría ‘Excelencia en Comunicación’ en la XII edición de los ‘Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales’ del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En “Salvaje” se dedica a buscar y dar forma a historias que reflejan la voz del campo español más allá de tópicos y estereotipos. Una tarea que también la transmite en las colaboraciones con otros medios a través de la radio y los reportajes escritos. Roda también es periodista freelance para otros medios como Carne Cruda.





Nati Cañada es una retratista de raíces olietanas y de un reconocido prestigio internacional. Cuenta con una larga carrera de exposiciones. Sus obras tienen una amplia presencia y difusión en Europa y América. Entre sus trabajos pictóricos, podemos contemplar cómo la pintora ha visto a los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, al tenor Plácido Domingo, a Michael Jackson, al escritor Camilo José Cela, a la modelo Inés Sastre o al músico Antón García Abril, entre otros. Su estilo ha recibido la denominación de realismo mágico. Actualmente es también profesora de piano por el Conservatorio de Música de Zaragoza.





Anabel Sancho nació en Teruel y siempre ha estado ligada a su pueblo Pancrudo. Se convirtió en 2020 en la primera y única mujer bombera en el cuerpo de Bomberos de la Diputación de Teruel. Ingresó como efectivo del Parque de Montalbán. Estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Valencia.





Carmen García empezó a enseñar en pequeños pueblos turolenses como Portalrubio, Fuentes Claras o Monreal del Campo, y fue el IES Segundo de Chomón el último destino. Esta docente no se limitaba a impartir las asignaturas del curso, sino que se preocupó de inculcar en sus alumnas y alumnos una visión crítica de las cosas, implicándoles en la defensa de valores como la paz, el medio ambiente y la lucha por la igualdad de género. Fue una de las primeras maestras en promover la igualdad de género en los centros educativos. Se enfrentó a una dura enfermedad, un camino reflejado en su blog "El Hilo de Tender".