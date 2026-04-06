Dinópolis celebra su visitante 4 millones y Teruel roza el lleno turístico en Semana Santa

Teruel se ha consolidado como un destino de referencia durante la Semana Santa. El territorio Dinópolis ha registrado un total de 15.148 personas, y ha celebrado la llegada de su visitante 4 millones desde su apertura. Por su parte, el Conjunto Amantes de Teruel ha batido récords con 6.669 visitantes, un 9,42% más que en años anteriores, afianzando su posición como uno de los principales atractivos de la ciudad.

Un hito histórico para Dinópolis

El momento más destacado de la temporada para el parque paleontológico ha sido la celebración de su visitante 4 millones. La afortunada fue la familia de José Manuel Mateos, procedente de Salamanca, que visitó el parque el pasado Lunes Santo, 30 de marzo. Este evento coincide con la celebración del 25 aniversario del parque, inaugurado el 1 de junio de 2001.

Higinia Navarro, directora-gerente de Dinópolis, ha calificado el inicio de la Semana Santa como “maravilloso, que recordaremos siempre todos los que formamos parte de esta gran familia de Territorio Dinópolis”. Ha expresado también su deseo de que la familia ganadora disfrute del premio, “ese viaje soñado”, por haberse convertido en el visitante 4.000.000.

Dinópolis Entrega del premio al visitante 4 millones de Dinópolis

Alcanzar los cuatro millones de visitantes es un hito que refleja la consolidación de Dinópolis como referente turístico y de ocio" Higinia Navarro Directora-gerente de Dinópolis

A pesar de que la cifra total de visitantes de Territorio Dinópolis durante la Semana Santa (del 28 de marzo al 5 de abril) ha sido de 15.148 personas, un 8,76% menos que en 2025, la dirección se muestra optimista. “Estamos muy satisfechos con la respuesta del público durante estos días”, ha señalado Navarro, quien también ha destacado que “alcanzar los cuatro millones de visitantes es un hito que refleja la consolidación de Dinópolis como referente turístico y de ocio”.

Los datos de 2026 mejoran los registrados en 2024, lo que confirma la evolución positiva y sostenida del parque" Higinia Navarro Directora-gerente de Dinópolis

La directora-gerente ha contextualizado el ligero descenso de visitantes explicando que 2025 fue un año excepcional. “Aunque las cifras se sitúan ligeramente por debajo de las del año pasado, es importante recordar que 2025 fue un ejercicio excepcional, con un crecimiento del 30% respecto a 2024”, ha afirmado. Ha añadido que “los datos de 2026 mejoran los registrados en 2024, lo que confirma la evolución positiva y sostenida del parque”.

Perfil del visitante y procedencias

El día de mayor afluencia en Territorio Dinópolis fue el Sábado Santo, 4 de abril, con 2.805 personas. En cuanto a las procedencias, el turismo nacional ha sido el gran protagonista. Las comunidades que más han visitado el parque han sido Cataluña (21,96%), la Comunidad de Madrid (18,44%), la Comunidad Valenciana (18,10%) y Aragón (17,64%).

Por provincias, los visitantes de Madrid (18,44%), Barcelona (14,70%), Zaragoza (13,67%) y Valencia (11,35%) encabezan la lista de los que se han acercado a disfrutar de la oferta paleontológica de Teruel.

El Conjunto Amantes, en cifras récord

El Conjunto Amantes de Teruel también ha cerrado una Semana Santa de récord, con un total de 6.669 visitantes, lo que supone un incremento del 9,42% respecto a años anteriores. Con esta cifra, el total de visitantes en lo que va de 2026 asciende a 25.604 personas. La organización ha destacado la "alta satisfacción del público" y la "buena organización de accesos y visitas".

El perfil del visitante del Conjunto Amantes ha sido mayoritariamente familiar y de pareja, con un notable peso del turismo nacional procedente de Madrid (19,1%), Barcelona (13,97%) y Valencia (10,04%). Además, se ha observado un incremento del turismo internacional. Los días de mayor afluencia fueron del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, con aforo completo en muchas de las visitas guiadas.

Amantes de Teruel en versión futurista

Un dato relevante es el aumento de las visitas al conjunto completo (3.374 personas), en detrimento de las que se limitan solo al Mausoleo y la Iglesia. Esto sugiere que el Conjunto Mudéjar es cada vez más conocido y valorado por los turistas. Para los interesados en planificar su visita a Dinópolis, el parque y sus sedes abrirán en fechas señaladas como el puente de San Jorge y de jueves a domingo durante el mes de mayo.