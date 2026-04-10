La ciudad española elegida por Booking como la más acogedora del país: "Es cultura, historia y también autenticidad"

La ciudad de Teruel ha sido reconocida como la localidad más acogedora de España en la 14ª edición de los Traveller Review Awards de Booking.com. Estos prestigiosos galardones, cuya gala se celebró en Pamplona, se basan en más de 360 millones de comentarios verificados de viajeros de todo el mundo, consolidándose como un referente clave en el sector turístico global.

Teruel encabeza el ranking nacional de este año, por delante de otros destinos destacados como Valderrobres (Aragón), que ocupa el segundo lugar. Completan el Top 5 El Gastor (Andalucía), Fuencaliente de La Palma (Islas Canarias) y Cómpeta (Andalucía), según ha informado la propia plataforma.

Un destino de patrimonio y calidad

Este galardón pone en valor el compromiso de la ciudad aragonesa con una experiencia turística auténtica, cercana y de calidad. Teruel no solo destaca por la hospitalidad de sus gentes, sino también por su rico patrimonio histórico-artístico, que incluye joyas del arte mudéjar declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su atractivo se complementa con una vibrante oferta cultural y gastronómica y un entorno natural privilegiado.

Facebook: Emma Buj Torre del Salvador de Teruel, por la que pasa un coche cada 7 segundos

Desde la organización de los premios, Pilar Crespo, responsable de Booking.com en España y Portugal, ha destacado la importancia de este reconocimiento. “España continúa destacando como un destino que enamora por la diversidad de sus paisajes y, especialmente, por la calidez de sus comunidades locales. El reconocimiento a Teruel como el municipio más acogedor del país evidencia el esfuerzo del sector por ofrecer experiencias auténticas y de calidad que nuestros viajeros valoran enormemente”, afirmó durante la gala.

El agradecimiento de toda una ciudad

El encargado de recoger el galardón fue Eduardo Suárez San José, Teniente de Alcalde y Concejal de Turismo y Fiestas de Teruel. Durante su intervención, Suárez San José quiso agradecer el premio y subrayar el esfuerzo colectivo que hay detrás: “Recibimos este reconocimiento con un enorme orgullo y, sobre todo, con un profundo agradecimiento a Booking.com de parte de todas las personas que hacen posible que Teruel sea percibida como la ciudad más acogedora de España. Este premio no es solo de la ciudad, sino de sus vecinos, de su forma de recibir, de su cercanía y de esa hospitalidad que quienes nos visitan siempre destacan”.

Recibimos este reconocimiento con un enorme orgullo y, sobre todo, con un profundo agradecimiento a Booking.com" Eduardo Suárez Concejal de Turismo

El concejal también extendió una invitación para descubrir o redescubrir la ciudad. “Teruel es tradición, cultura, historia y también autenticidad. Por eso animamos a quienes aún no nos han visitado a que lo hagan y a quienes ya nos conocen, a que regresen, porque siempre encontrarán una ciudad abierta, cercana y con mucho que ofrecer”, añadió.

Teruel es tradición, cultura, historia y también autenticidad" Eduardo Suárez Concejal de Turismo

Aragón, tierra de acogida

00:00 Volumen Descargar Carlos Boné, alcalde de Valderrobres

El éxito de Teruel no es un caso aislado en la región. Aragón ha logrado posicionar a varios de sus municipios en el ranking de los más acogedores. En la lista autonómica, a Valderrobres (segundo a nivel nacional) le siguen otras localidades de gran atractivo como Albarracín, Aínsa, Beceite y Cerler, consolidando a la comunidad como un referente en turismo de interior y hospitalidad.